A Sommariva del Bosco il Natale dei bambini

Una bella iniziativa natalizia è stata messa in scena mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre dai bambini della scuola dell’infanzia presso il teatro comunale.

Si tratta di una proposta nata dall’associazione Dreams of children, nata dalla buona volontà e dalla voglia di mettersi in gioco per i propri bambini di alcuni genitori e maestre dell’Istituto comprensivo G. Arpino.

Il tutto è cominciato un po’ per gioco e un po’ per amicizia, mettendo in scena una semplice fiaba “Alice nel paese delle meraviglie” in occasione della festa di Natale di una sezione.

La festa ha avuto successo ed è stata riproposta a tutta la scuola dell’Infanzia!

Il gruppo si allarga, l’amicizia si consolida e si decide così di fare qualcosina in più! Nasce quindi l’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, gratuita e personale dei propri associati, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale soprattutto rivolte alle famiglie del territorio e basa il proprio impegno sui principi del volontariato.

E anche quest’anno, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo G. Arpino e del Comune, l’associazione si ripropone con una nuova storia: “Il lupo che entrava nelle fiabe”, arricchita da più personaggi, da una splendida scenografia, meravigliosi e simpaticissimi attori e ad un super dj addetto al mixer!! L’incasso sarà interamente devoluto alla Scuola dell’Infanzia di Sommariva del Bosco.

Alcuni dei genitori si sono resi disponibili a preparare delle torte che sono state messe in vendita durante le serate, sempre con l'intento di aiutare la scuola dell'infanzia.

L’associazione “Dreams of children” augura a tutti un sereno e gioioso Natale.