Arriva la Befana: ecco gli appuntamenti da non perdere in Granda

Ecco qualche suggerimento per trascorrere il lungo fine settimana dell’Epifania nel Cuneese.

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it. Molti presepi sono ancora visitabili: per sedi, date e orari consulta www.presepiingranda.it

Per gli amanti della neve la stagione sciistica è in corso: scopri dove puoi andare a sciare, cosa ti offrono le stazioni sciistiche cuneesi e quali sport invernali puoi praticare visitando la sezione dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Manifestazioni varie

Dal 4 al 6 gennaio a Mondovì andrà in scena il 32° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Sono previsti due voli ogni giorno, alle 9 e alle 14,30, con decollo dall’area verde di Parco Europa, in corso Manzoni. Saranno presenti 30 palloni aerostatici provenienti da tutta Europa e nuove mongolfiere dalla forma speciale tra cui un’eccezionale mongolfiera-ritratto che riproduce il volto di Van Gogh dall’Olanda, un dirigibile ad aria calda, una mongolfiera “animalista” dal Belgio che riproduce la sagoma di un rinoceronte e tante altre, tutte da vedere. Sono in programma tante iniziative: un’area food di qualità aperta tutti i giorni a fianco dell’area di decollo, voli vincolati per bambini (domenica 5 gennaio, ore 14,30, dietro offerta devoluta a favore del Comitato Collaborazione Medica), lo spettacolare “Night Glow”, mongolfiere gonfiate al buio come gigantesche lampadine colorate che si accendono a tempo di musica (sabato 4 gennaio ore 18,30). Con l’esperienza “Raduno da protagonista”, chi acquista il biglietto potrà accedere dentro l’area di decollo, entrare dentro l'involucro di una mongolfiera gonfiata parzialmente e scoprire i segreti dell’aerostatica. Info: www.aeroclubmondovi.it

A Mondovì cresce inoltre l’attesa per l’ormai classica manifestazione ‘Re Mercante’. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 18, andrà in scena il mercatino di oggetti d'arte, ingegno e cose buone esposti all'interno dei Palazzi Storici di Mondovì Piazza. Nei giorni dell'evento si svolgerà anche un laboratorio di fotografia stenopeica aperto a tutti. La Città di Mondovì accoglierà i turisti aprendo i suoi gioielli architettonici: monumenti aperti e, in particolare, la Chiesa della missione con “Infinitum”, percorso multimediale e immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano. Per l’occasione orario continuato e prezzo ridotto. Nella giornata di lunedì 6 gennaio, arriverà anche la Befana: nel pomeriggio, offrirà a tutti i bambini presenti dolci, caramelle e regali. Info: www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/eventi-e-manifestazioni e https://lafunicolare.net

Domenica 5 gennaio, a Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì è in programma il terzo e ultimo appuntamento con lo storico presepe vivente con rassegna di antichi mestieri dalle 20.30, per lasciarsi trasportare in un’atmosfera Natalizia fatta di tradizione, storia e profumi di un tempo. I figuranti sono 250 ed è un autentico presepe nel presepe, dove i protagonisti sono gli abitanti della borgata con le loro tradizioni, i loro mestieri e la loro lingua. Un presepe che parla l’antica lingua del kyè e propone la cultura occitana dell’alta valle Ellero, conservata con tenacia ed orgoglio attraverso i secoli. Ad animare la serata ci penseranno gli “Artusin” con le loro divertenti danze occitane ed i “confratelli della trippa” che distribuiranno le famose “rustie” della tradizione locale. Lungo il percorso saranno inoltre distribuite degustazioni a base di polenta, mondaj, pane appena sfornato, frittelle di mele e caffè. I visitatori, infine, potranno parcheggiare le autovetture lungo la provinciale da Norea ed utilizzare la navetta che farà servizio di trasporto gratuito. Info: www.facebook.com/circoloacliamicidiprea/

Nel comune di Frabosa Sottana domenica 5 gennaio, dalle 20.30 alle 23.30, ultimo appuntamento nella frazione di Pianvignale del Presepe Vivente con rassegna degli antichi mestieri, una delle manifestazioni più suggestive dell'inverno e importante punto di incontro tra il turismo della neve e la popolazione locale. La rappresentazione è ambientata in una meravigliosa collina panoramica ed offre una sensazione di intimità, con un’atmosfera tipicamente natalizia con i costumi orientali, i mestieri di un tempo, i bracieri e le musiche di sottofondo. Ci saranno gli zampognari, e nella serata della vigilia dell’Epifania i Re Magi a cavallo. Nelle diverse postazioni si potranno gustare fragranti prelibatezze: pane appena sfornato, polenta con burro o miele, zuppa di legumi, frittelle di mele, crepes dolci, marmellate, cioccolata calda, tisane a base di frutta e vin brulè. Sarà attivo il servizio gratuito di navetta, dal bivio di Pianvignale oppure dai Gosi in caso di maltempo. Info: www.facebook.com/PresepeViventePianvignale/

Domenica 5 gennaio in piazza ad Artesina arriverà la Befana per una giornata di festa dedicata ai più piccoli, in cui non mancherà la baby dance insieme alla mascotte Pinky e alla vecchietta. Info: www.artesina.it

A Frabosa Soprana il 4 gennaio, alle ore 20 presso il nuovissimo Spazzaneve, ristoro di montagna, sarà ospite speciale Jerry Calà alias "Billo", protagonista di un "one man show" d'eccellenza in una cena animata dedicata ai mitici anni ‘80 e ai Cine-Panettoni. Jerry Calà con la sua band canta al pianoforte i suoi più grandi cavalli di battaglia come Maracaibo, Vorrei la pelle nera, Ancora e tanti altri brani di successo per una serata “da libidine”. La serata proseguirà con il dj set a cura di Free Minds. Info: www.facebook.com/LoSpazzaneve-Ristoro-di-montagna-Pizza

Sabato 4 gennaio piazza Marconi e piazza Municipio di Frabosa Soprana si riempiranno con i suggestivi chalet di legno, dove sarà possibile trovare tantissimi prodotti artigianali e gastronomici, in una cornice natalizia. Info: www.facebook.com/frabosa

Domenica 5 gennaio è in programma un appuntamento alla Grotta di Bossea Corsaglia: ritrovo alle 9.45 presso la biglietteria delle grotte, alle 10-10.15 ciaspolata verso la Stalla Rossa, alle 14.30 visita alla grotta. Al termine della visita aperitivo con salame e formaggio. Per il pranzo è presente, per chi ne necessitasse, il bar ristoro della grotta. Gli itinerari potranno subire delle variazioni in base alle condizioni meteo. Info: www.facebook.com/grottadibossea.corsaglia

A Ormea, nel fine settimana ci saranno eventi aspettando la Befana: sabato 4 gennaio alle 16.30 presso le Vecchie Scuole verrà presentato il libro “Volare è il mio destino” di Maria Luisa Bozzolo, a cura dell’Associazione Culturale Ulmeta. Sempre sabato, alle 21 è in programma una serata danzante con l'orchestra presso la Sala Società Polivalente organizzata dalla Proloco Ormea. Sabato e domenica 4 - 5 gennaio, dalle 14.00 nel borgo di Ormea, Assenzio Band presenterà 'Shooting della Befana'. Info: www.comune.ormea.cn.it

A Vernante, sabato 4 gennaio, presso il Teatro ex-Confraternita “Cecilia mon amour” in concerto; domenica 5 gennaio è in programma la ciaspolata in maschera per bambini con premio alla befana più originale. Ritrovo alle ore 15.00 presso la pista da fondo Muntas (campo sportivo). Materiale disponibile in loco sino ad esaurimento. Alle 21, presso il Teatro ex-Confraternita è in programma una Gran Tombolata. Info: www.comune.vernante.cn.it e www.facebook.com/proloco.vernante

Ad Entracque, sabato 4 gennaio, in attesa de “Le Parlate”, rievocazione scenica della Passione e Morte di N. S. Gesù Cristo, il Gruppo Storico Le Parlate propone una serata interamente dedicata alla cultura, alla tradizione e alla fede della comunità alle Sciovie del Viver. Domenica 5 gennaio ci sarà “Inseguendo la Befana” con giochi popolari per tutti i bambini in piazza Giustizia e Libertà dalle ore 14. Info: www.facebook.com/Entracque. A Entracque è da visitare anche il Centro Faunistico Uomini e Lupi che sabato 4, per tutta la giornata sarà ad ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni. Info e orari: www.areeprotettealpimarittime.it/centro-uomini-e-lupi e www.facebook.com/Parco-naturale-Alpi-Marittime-Centro-faunistico-Uomini-e-Lupi

A Limone Piemonte sabato 4 gennaio è previsto il “Concerto per i bambini della Terra Santa” con il coro interparrocchiale “Pacem in terris”. Appuntamento nella Chiesa parrocchiale di San Pietro alle 21.00 con un ricco repertorio musicale che sarà occasione per allietare il pubblico, ma anche per sensibilizzarlo alla situazione che sta vivendo la popolazione cristiana in Terra Santa, da tempo martoriata dai conflitti. Domenica 5 gennaio è in programma “Silent disco” in Piazza del Municipio alle ore 21.00, distribuzione di speciali cuffie collegate con le consolle dei DJ che permetteranno di ascoltare vari generi musicali. Nel paese, fino al 6 gennaio in zona Telecabina Bottero sarà presente il Villaggio di Natale sulla neve con street food di qualità, dirette radiofoniche e numerosi spettacoli musicali. Nell’orario di apertura degli impianti di risalita, dalle 8.30 alle 17, le casette in legno metteranno in mostra le proposte degli espositori e per i più piccoli ci sarà un ricco programma di intrattenimento con gonfiabili, truccabimbi, babydance e giochi di gruppo. Sarà inoltre aperta tutti i giorni nelle vacanze natalizie la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita al Grand Palais Excelsior. Info: www.limoneturismo.it

A Rittana domenica 5 gennaio si festeggia l’Epifania; a partire dalle 15, caccia al tesoro per le vie del paese per i bambini, poi un originale concorso premierà la Befana più bella, scelta da una giuria formata da tutti i bambini che assegneranno come premio un buono per due persone offerto dalla Osteria della Pace. A tutti gli ospiti verranno poi distribuite le caldarroste di Rittana. A seguire, dalle 16.30 alle 18.30 nel Santuario di San Mauro, il concerto del gruppo “Henno de Rose”: un percorso tra recitativo, musica e canto attraverso le tradizioni natalizie delle terre europee. Ingresso gratuito. Info per il concerto: www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal/

Domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 21.00, a Valgrana ultimo appuntamento con il Presepe Vivente. Nel centro storico del paese il percorso permette la scoperta non solamente dei mestieri e delle ambientazioni di un tempo, ma di corti e contrade capaci di superare i secoli rimanendo autentiche e trasmettendone l’antico spirito medievale. Il percorso, che ospita 62 tappe tra antichi mestieri e ambientazioni tradizionali, partirà nei pressi del ponte sul Grana per proseguire poi in vicolo Canale, via Sant’Anna, via Morra, scendere in via San Matteo e via Roma, prima di giungere alla Sacra Natività ospitata in un antro scavato nella roccia alla “Comba”. Lungo il tragitto si potranno gustare polenta, formaggio Castelmagno, bruschette all’aglio di Caraglio, pere Madernassa, caldarroste, thè, cioccolata calda e vin brulè. Biglietto d’ingresso 5 euro (gratis ino a 14 anni), comprensivo di degustazioni. Servizio navetta gratuito con partenza in Piazza del Peso di Caraglio a partire dalle ore 20.30 fino all’una. Info: www.comune.valgrana.cn.it

Domenica 5 gennaio a Pontechianale "La Befana viene a Ponte": dalle 11 alle 17, giochi, balli e gara di bob, con distribuzione di calze. Animazione per grandi e piccini. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

A Verzuolo, lunedì 6 gennaio è in programma “Fitwalking dell’Epifania”, l’evento per festeggiare la fine delle vacanze natalizie. Info: www.facebook.com/Comune.Verzuolo

A Paesana la banda musicale festeggerà S. Cecilia, patrona della buona musica. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio, quando il complesso strumentale guidato dal maestro Aurelio Seimandi parteciperà, alle 11, alla Messa nella chiesa parrocchiale di S. Maria; alle 12 piccolo concerto in piazza Vittorio Veneto. Sempre a Paesana, nella stazione sciistica Pianmunè domenica 5 gennaio è in programma una baby fiaccolata al tapis roulant per tutti i bambini con cioccolata calda finale. Lunedì 6 gennaio nella stazione è previsto il concerto dell'Epifania con inizio dello spettacolo e della musica alle 11.00. Info: www.pianmune.it

A Ostana sabato 4 gennaio nel Salone Comunale è in programma un doppio appuntamento: alle ore 17 verrà presentato il libro "Il gergo dei canapini di Crissolo". Durante l'occasione si confronterà il pantòis di Crissolo con il grapiét parlato dai pettinatori di canapa di Ostana Alle ore 21 si ballerà occitano con gli Encà Sonar nel salone Comunale. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero. Domenica 5 gennaio ci sarà "Caccia alle masche", tradizionale caccia al tesoro per famiglie tra le borgate di Ostana. Ritrovo alle ore 10,00 al Rifugio Galaberna. Partecipazione gratuita, possibilità di pranzare al rifugio. Info: www.facebook.com/AssociazioneBouligar e www.comune.ostana.cn.it

A Crissolo domenica 5 gennaio, alle 15 tutti sono invitati a festeggiare in piazza la Befana 2020 con cioccolata e panettone. Info: www.comune.crissolo.cn.it

Domenica 5 gennaio, a Bra ci sarà l’evento “Valentina vuole”, spettacolo teatrale per bambini e famiglie al Teatro Politeama Boglione alle ore 16.00. Ingresso gratuito per i bambini, € 20 per gli adulti accompagnatori. Sempre a Bra, lo stesso giorno, il Museo del Giocattolo ospiterà due laboratori per la realizzazione di originali calze che dovranno ospitare i dolcetti della simpatica vecchietta, alle ore 15.30 e alle 17.00. La partecipazione costa 5 euro, adulti accompagnatori gratis. Su prenotazione. Info: www.turismoinbra.it

A Feisoglio domenica 5 gennaio è in programma “La china dell’Epifania” con ricchi premi: appuntamento alle 20 nella sala Jolly. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio

A Belvedere Langhe domenica 5 gennaio dalle 21 i locali della scuola elementare in piazza Aldo Moro ospiteranno la Tombola della Befana. In palio prodotti tipici: salumi, formaggi e dolci locali. Il programma prevede uno spuntino alle 22 e un “Tombolone Finale” alle 23 con la possibilità di vincere un pacco famiglia da 10 kg di carne della Bovinlanga.

Appuntamenti culturali e musicali

A Robilante, lunedì 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania, apertura straordinaria dei tre musei del paese (Fisarmonica, Ferroviario, Suono e Comunicazione). I bambini troveranno nei locali ad accoglierli, con loro grande sorpresa, la Befana. Apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 (il Museo della Comunicazione sarà aperto solo il pomeriggio). Info: www.comune.robilante.cn.it

Prosegue nella Valle Stura fino al 5 gennaio la Festa del Tarluc, manifestazione che ha l’obiettivo di far vivere e valorizzare antiche tradizioni legate all’attività della pastorizia. Il termine tarluc nella lingua d’oc indica il fenomeno per cui, da novembre a febbraio, a Pontebernardo il sole sorge al mattino, scompare dietro la cima del monte Ubac, per poi comparire nuovamente nel pomeriggio: in questo periodo Pontebernardo ha due soli.

A Bersezio, sabato 4 gennaio, alle 14.30 ci sarà la possibilità di visitare il laboratorio della Pasticceria Bruno, durante la preparazione delle caramelle.

Lo stesso giorno a Pietraporzio, alle 16 ci sarà la presentazione di quattro tesi di laurea nei locali della Crouzà. Un’occasione per approfondire le conoscenze degli abitanti della Valle Stura sul patrimonio culturale e naturalistico ambientale presente sul territorio.

A Pontebernardo, domenica 5 gennaio, alle 14,30, si rivivono le tradizioni del mondo pastorale: tosatura, cardatura, filatura della lana e lavorazione del feltro. In programma anche il laboratorio del formaggio pecorino e tosatura della pecora floucà. In chiusura alle 17.30 il tradizionale concerto nella Chiesa Parrocchiale dell’Assunta a Pontebernardo “Chantar Natal” con Sergio Berardo, Roberto Avena, Enrica Bruna e Michela Giordano. Info: www.facebook.com/ecomuseopastorizia

A Pianfei l’installazione del presepe nella Crusà in centro paese è visitabile fino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 15 alle 18. Lunedì 6 gennaio, si terrà un evento speciale per la chiusura del Presepe in Crusà: dalle 14.30 alle 19 saranno serviti cioccolata calda, vin brùle e panettone, e durante tutta la giornata per i più piccoli ci sarà la possibilità di fare un giro in calesse trainato da un simpatico asinello. Alle ore 16 il tradizionale concerto dell’Epifania organizzato dagli Amici del Presepe in collaborazione con la Pro Loco: un concerto lirico con il mezzosoprano Sara Lacitignola e il baritono William Allione. Al pianoforte Stefano Eligi.

Torna a Boves il 5 gennaio, alle ore 21, nel Centro Incontri Pensionati di piazza Borelli, la "Vijò Beuvesana e Piemunteisa", una serata di cultura regionale e locale. Sarà presente la befana-presentatrice Candida Rabbia (Candida Rabia), studiosa del piemontese, artista e poetessa cuneese. Ingresso libero. Info: www.bovesonline.it/

Domenica 5 gennaio alle ore 16 sala San Giovanni a Cuneo ospiterà il Concerto Augurale con l'esibizione dell’Ensemble la voix humaine. Il gruppo è composto dagli allievi di Mirella Caponetti, con la partecipazione straordinaria del baritono e pianista Alessio Quaresima Escobar; ospite la Corale Liprandi diretta da Valeria Arpino. Saranno eseguite musiche di J. S. Bach, F. Chopin, J. Offenbach, G. Rossini, J. Massenet, G. Puccini, R. Leoncavallo, V. S. Sedoy, A. C. Adam, A. H. Malotte, V. Monti, F. X. Gruber, I. Berlin, M. Shaiman, A. Menken, L. Cohen, B. Coulais. Biglietti: Ingresso al singolo concerto, 5 euro; biglietti in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15.

A Monterosso Grana, lunedì 6 gennaio, nella Località S. Lucio de Coumboscuro, nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 15.00 andrà in scena “Journ di rei, il giorno dei re”, spettacolo di creazione che celebra e rinnova l’antico patrimonio dei Nouvé, corpus musicale natalizio provenzale, attraverso l’opera letteraria del poeta Sergio Arneodo. In scena l’equipe del Teatre Coumboscuro che presenta la prima assoluta di "Sus la Mountagno". Info: www.coumboscuro.org e www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal

Domenica 5 gennaio a Camoglieres, nel comune di Macra, dalle 14.30 alle 16.30 è in programma un pomeriggio musicale con il gruppo QuBa Libre trio. Appuntamento presso il presepio allestito negli antichi forni con il gruppo musicale, composto da Simonetta Baudino alla ghironda e organetto, Giuseppe Quattromini alla fisarmonica e dalla voce di Erica Molineris, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la musica popolare e i canti natalizi in particolare della tradizione D’Oc. Info: www.facebook.com/escarton.associazioneculturale

A Rore di Sampeyre sabato 4 gennaio alle ore 21 si svolgerà una serata concerto con i Trouveur Valdotén, storico gruppo della Valle d’Aosta che per l’occasione proporrà un repertorio legato alla tradizione del Natale con canti franco provenzali e in francese, che partono dal XVI secolo per giungere ino al XIX, tutti appartenenti al territorio delle Alpi occidentali. Info: www.facebook.com/Associazione-culturale-Lu-Cunvent

Appuntamento domenica 5 gennaio alle ore 21.00 nella Chiesa di San Filippo in Fossano per una serata che, attraverso i linguaggi dell’arte e della musica, si propone di regalare un'esperienza di incontro con il brano di Vangelo dell’Epifania e un quadro poco conosciuto, seppur di autentica bellezza, raffigurante l'incontro dei Magi con il Bambino. Dopo che l’architetto Claudio Mana avrà ripercorso la storia del quadro e del suo autore, il diacono Paolo proporrà una riflessione a partire dalla pagina evangelica, il tutto armonizzato dalle chitarre del prof. Ugo Fea e di Laura Teodoro Nesci. Info: www.diocesifossano.org

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i musei civici di Saluzzo, Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica, Casa Cavassa, La Castiglia, saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Casa Pellico è temporaneamente chiusa per motivi tecnici. A Casa Cavassa e in Castiglia sono previste le visite guidate dei giorni festivi in partenza alle ore 11, 15.30 e 16.30, che in Castiglia nel pomeriggio si concluderanno nella caffetteria-ristorante La Castiglia per una dolce merenda. Info: Ufficio Turistico IAT, tel. 800 392 789 - saluzzo@coopculture.it

A Bagnolo Piemonte sabato 4 gennaio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale di S. Pietro ospiterà il concerto dei Polifonici del Marchesato, a conclusione dei festeggiamenti per il trentennale della delegazione bagnolese della Croce Verde. L’ingresso è libero.