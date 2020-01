Bovesani sempre meno indebitati, la soddisfazione del sindaco Paoletti: "In 10 anni il debito pro-capite dei cittadini è sceso da 523 a 171 euro"

“E' il quarto anno consecutivo che riusciamo ad approvare il bilancio entro la fine dell’anno – afferma l’assessore al Bilancio Fabio Climaci-. La cosa ci permette di evitare l’esercizio provvisorio e partire subito con gli investimenti; tra questi ricordo quasi mezzo milione di euro di asfalti che andranno in appalto e partiranno in primavera. Abbiamo poi stanziato 95 mila euro per la sostituzione di buona parte delle luci a led, è stato allestito il cantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale di Rivoira che confidiamo di ultimare per l’estate con l’inizio dei lavori dell’ultimo tratto di pista ciclabile di cui è in corso di redazione il progetto definitivo ed esecutivo. Sono poi stati appaltati i lavori di completamento della pavimentazione del centro storico con i tre vicoli ancora mancanti, appena il tempo lo consentirà inizieranno i lavori.”

Nel 2019 sono stati tanti gli interventi realizzati o avviati e che verranno ultimati nel 2020.

2020 che si apre con una importante riduzione delle imposte locali: “Anche quest’anno abbiamo messo mano alla riduzione graduale della imposizione – dichiara il sindaco Maurizio Paoletti – grazie all’estinzione di molti mutui del passato che ingessavano il nostro bilancio, il carico fiscale sulle famiglie potrà essere allentato. Nel 2019 abbiamo abbassato l’addizionale Irpef dallo 0,8% allo 0,7% ed avevamo promesso una nuova riduzione allo 0,6% che è stata approvata nell’ultimo consiglio comunale; possiamo dire che 10 anni fa ogni cittadino aveva 523 euro di debiti del passato, oggi un bambino che nasce a Boves ha appena 171,00 euro di debito pubblico e con ogni probabilità entro la fine del mandato nel 2024 arriveremo vicino all’estinzione di tutti i mutui. Siamo orgogliosi di aver avviato tanti progetti senza far pagare le nostre scelte alle future amministrazioni. A breve avvieremo anche il dibattito con la Città sul parcheggio di piazza Caduti e su un importante lavoro di regimazione acque a Fontanelle per la messa in sicurezza del centro abitato dove, entro fine anno, procederemo con l’affidamento di uno studio di fattibilità per il rifacimento della piazza che vogliamo realizzare nei prossimi anni”.