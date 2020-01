Carrù: gli abitanti calano ancora, ma in misura inferiore rispetto al 2018

Carrù negli ultimi 12 mesi ha perso 34 abitanti, dieci in meno rispetto a un anno fa: è quanto testimoniano e riferiscono i dati diramati dall'ufficio anagrafe comunale, secondo cui, al 31 dicembre 2019, la popolazione totale si attestava a quota 4352 (2154 uomini e 2198 donne), contro le 4386 unità del 2018.

Una flessione demografica imputabile quasi totalmente all'ampio divario fra nascite (26: 11 maschietti e 15 femminucce) e decessi (67) e riequilibrata, in minima parte, dal rapporto positivo fra numero di immigrati (182) ed emigrati/cancellati (175).

In calo anche le famiglie: 1945, esattamente 2 in meno rispetto all'anno scorso, mentre è rimasto invariato il numero delle convivenze (3).

STRANIERI - Capitolo a parte per la popolazione straniera: sono 419 i residenti non italiani a Carrù, 4 in più del 2018, e costituiscono il 9,63% del totale degli abitanti. La nazione più rappresentata è il Marocco (102), seguita dalla Romania (97) e dall'Albania (77). Completano la "classifica" il Kosovo (33), la Serbia (12), la Cina (10), la Macedonia (7), la Colombia e il Pakistan (6), l’Ucraina (5), il Bangladesh, l'Egitto, la Moldavia, il Niger e il Senegal (4), la Bosnia-Erzegovina, il Congo, la Costa d'Avorio, il Mali e la Spagna (3), il Brasile, Cuba, la Francia, la Nuova Guinea, il Perù, la Russia e la Slovenia (2), l’Argentina, il Belgio, la Bulgaria, il Burkina Faso, il Camerun, l'Etiopia, le Filippine, il Gambia, la Germania, il Ghana, il Giappone, il Messico, il Regno Unito, la Svezia e il Vietnam (1).