Fausto Sapetti è il nuovo segretario comunale per cinque Comuni del Roero

Nel mese di dicembre 2019 è stata siglata la convenzione per la segreteria comunale tra cinque Comuni del Roero: Montà d'Alba, Ceresole d'Alba, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba e Sommariva Perno.

In seguito all'iter procedurale, è stato individuato come nuovo segretario comunale il dott. Fausto Sapetti, 59 anni, laureato in giurisprudenza, residente ad Alba. Il suo mandato è iniziato il 1° gennaio 2020. Prima operativo a Barge e Bagnolo, il nuovo segretario arriva a Montà dopo anni di collaborazione con il dott. Chianese Claudio, ora segretario nella città di Bra.