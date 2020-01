Mortale in pieno centro ad Alba: indagata per omicidio stradale la donna alla guida del Suv

Davvero tragico il bilancio dell'incidente avvenuto ieri 3 gennaio, attorno alle 17, in corso Michele Coppino, nel pieno centro di Alba, costato la vita alla 64enne Romana Sacco. Il figlio di lei, Alberto, 30enne, è rimasto ferito in modo grave e si trova ricoverato al San Lazzaro in prognosi riservata.

A distanza di ore, si sta facendo luce su quanto accaduto: stando alle prime ricostruzioni, la Toyota Yaris, a bordo della quale si trovavano la signora Sacco e il figlio, era in sosta a bordo strada quando è stata investita dal potente suv guidato da una donna del 1936, M. A., che procedeva da piazza Monsignor Grassi.

L'83enne, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe quindi finita contro la fiancata dell’utilitaria, schiacciandola violentemente contro il muro dell'abitazione al civico 14.

Come disposto dal magistrato di turno, sono stati sequestrati entrambi i mezzi coinvolti; all'anziana alla guida del Suv sono stati sequestrati la patente e il telefono cellulare anche se, come specificato dal comandante della Municipale albese, Antonio Di Ciancia, "si esclude che fosse al telefono al momento dell'impatto mentre non si esclude un possibile guasto meccanico. La signora è indagata per omicidio stradale, ma si tratta di un atto dovuto".

La famiglia di Romana Sacco era molto conosciuta in città. La donna era in pensione da qualche anno, dopo essere stata dipendente in Miroglio, ed era molto attiva nel sociale. Lascia il figlio Alberto con il papà Franco, le sorelle e il fratello, i nipoti e i pronipoti.

Le esequie saranno celebrate il prossimo 7 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di San Giovanni. Il Santo Rosario sarà lunedì 6 gennaio alle 20.30.