A Fossano nasce il nuovo punto prelievi del Laboratorio Pasteur

Il Laboratorio Pasteur cresce al vostro fianco: per essere sempre più presente sul territorio, a gennaio aprirà a Fossano un punto prelievi al secondo piano dei nuovissimi locali del Poliambulatorio BIOMED, in via Macallè 5.

I prelievi saranno effettuati il martedì mattina dalle 8 alle 10 e non sarà necessario prenotare o avere l’impegnativa del medico curante; sulla base delle vostre esigenze il servizio potrà essere ampliato anche in altri giorni o altri orari.

Il punto prelievi opererà in regime privato con tariffe confrontabili a quelle che paghereste nelle strutture pubbliche.

Il referto potrà essere ritirato nei giorni successivi in formato cartaceo o scaricato comodamente a casa vostra in formato elettronico nei tempi garantiti dal Laboratorio, generalmente 24 ore per le analisi cliniche di base.

Per informazioni telefonate allo 0171-631685.