Direttivo e impiegati della Confartigianato Fossano insieme per scambiarsi gli auguri

Le Festività Natalizie sono sempre caratterizzate da una magica atmosfera, e sono le feste da celebrare in armonia e in allegria e lo stare a tavola è l’occasione per passare il tempo insieme.

La Presidenza della Confartigianato Zona di Fossano ha voluto quindi riunire direttivo ed impiegati per trascorrere una serata per lo scambio di auguri di buone feste Natalizie e brindare, all’arrivo del 2020 con l’auspicio che la gioia che solo quei magici giorni dell’anno sanno trasmettere ,sia preludio di un anno di serenità…per tutti!!!

L’occasione è stata la Cena che si è svolta sabato 21 dicembre presso “l’Antica Trattoria“ di San Sebastiano Fossano, dove è stato possibile degustare un delizioso “fritto misto alla Piemontese”

La cena di Natale ha un valore che va oltre il semplice scambio di auguri: è l'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, mettendo da parte il lavoro e i ritmi frenetici degli impegni quotidiani, e quale occasione migliore, infatti, per consolidare i rapporti tra le diverse figure che lavorano all'interno dell’associazione.

Ha dichiarato il presidente comm Clemente Malvino. "A nome della presidenza e del direttivo tutto, mi preme esprimere un caloroso ringraziamento e rinnovare gli auguri di Buone Feste agli intervenuti, e a quanti hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto presenziare a questa serata. Una bella dimostrazione di amicizia e di aggregazione che si è venuta a creare nella squadra della Confartigianato Fossanese".