Grugliasco: due giorni dedicati al mondo dei mattoncini LEGO®

La mostra si terrà all’interno del Parco Culturale “Le Serre”, in Via Tiziano Lanza n°31 a Grugliasco nei giorni 11 e 12 gennaio 2020 e sarà ad ingresso gratuito.

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti, sabato dalle 14.30 alle 19.30, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura. Più di novanta espositori presenteranno opere realizzate ispirandosi alla realtà e altre di pura invenzione sapientemente realizzate. Ritornano i monumenti storici della città di Torino con una new entry nel panorama cittadino. Ci sarà la favolosa caserma dei Vigili del fuoco con simulazione di incendio e spegnimento, e ancora, la fantasiosa city con metropolitana multi-piano, i grandi camion fedelmente ricostruiti, le ricostruzioni di grandiose city e poi paesaggi fantastici e molto altro ancora. Ospite d’eccezione sarà Legolize nato come progetto social nel 2016, che utilizzando i minifigures creeranno contenuti divertenti e situazioni comiche in realtà aumentata.

Confermata la presenza del gruppo Facebook Fotografia Costruttiva, che torna con la conosciutissima mostra fotografica di gigantografie che hanno per soggetto i minifigures rappresentati in situazioni e ambienti reali. Novità all’insegna della creatività sarà la presenza di venticinque artisti del movimento Go Art Factory, che mostreranno il loro modo di vedere e interpretare il mondo dei mattoncini con le tecniche di illustrazione più diverse e la sensibilità che li contraddistingue. Sesta edizione con vena artistica e culturale ispirata dal fantastico mondo dei mattoncini più famosi al mondo.

Guarda la locandina: bit.ly/35mEzPc

Per informazioni e-mail amicidelmodellismo@gmail.com

amicidelmodellismo@gmail.com