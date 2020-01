A Dogliani Capodanno record... in attesa del party della Befana

Ristoranti sold-out, padiglioni delle feste pieni e tutti gli alberghi e B&B del circondario esauriti da settimane: è "l'effetto turistico" ormai consolidato del Capodanno in Langa, che convoglia ogni anno a Dogliani appassionati di cibo e musica da tutto il nord Italia. L'evento organizzato da Sergio Taricco ha portato in paese circa 8 mila persone, confermando la sua formula di successo, con uno spettacolo unico nel suo genere e un coordinamento impeccabile.

Menù prelibati nelle aree della festa, sotto il Pala DuchessaLia (“quartier generale” dell’evento) e nei locali convenzionati, il brindisi a ritmo di musica e lo spettacolo pirotecnico sul fiume hanno cadenzato l'arrivo del nuovo anno.

Il veglione di San Silvestro di Dogliani è diventato in questi cinque anni il “Capodanno della Granda”, il più grande evento al coperto del Basso Piemonte e certamente quello a più ampio spettro musicale, pensato per tutte le età. Uno spettacolo che può solo crescere e che, vista la fiducia del pubblico, lo staff intende continuare a proporre.

Intanto gli organizzatori sono già al lavoro per l’appuntamento musicale che chiuderà i festeggiamenti: sabato 4 gennaio la notte “Epicfania”, il grande party disco della Befana con ospiti di caratura nazionale: Matrix, Super Marco May e Mad Bob. Un veglione della Befana che promette di portare a Dogliani migliaia di giovani. Biglietti in vendita in tutta la provincia.

Info: 347-0193483.