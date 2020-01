Bra, una super tombolata solidale della Condotta Slow Food da… “Orto in condotta” (Foto)

Ad inizio del nuovo anno, come sempre, la cittadinanza braidese è stata invitata alla “Tombolata solidale”, organizzata dalla Condotta Slow Food.

È un piacevole appuntamento fisso, una consolidata tradizione, alla quale tutti partecipano con entusiasmo, perché la tombola, momento di unione e di svago, è un vecchio gioco, che vanta da sempre un sacco di appassionati. Chi, infatti, non conosce la tombola? Chi non ha passato tanti momenti di divertimento insieme a famigliari ed amici nella speranza che la propria cartella fosse la prima ad essere completata?

Nella serata di venerdì 3 gennaio il Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra si è riempito di gente per un momento di spensieratezza, aspettando che dal terno si passasse alla quaterna, alla cinquina e… infine alla tombola! Ci si è divertiti in allegria e semplicità, giocando insieme, ma anche con un po’ di rivalità, perché la vincita del primo premio è il sogno che tutti hanno nel cassetto! I trofei erano numerosi e anche importanti, gentilmente offerti dai produttori del Mercato della Terra e dagli esercizi commerciali di Bra aderenti all’iniziativa.

Ma chi ha decretato il vero successo della manifestazione, i protagonisti della grande tombolata, sono stati coloro che hanno partecipato, perché le cartelle acquistate sono state veramente tante: è, infatti, proprio con questo gesto che entra in gioco la solidarietà, perché parte del ricavato di questo evento sarà devoluto al progetto “Orto in condotta” per gli orti scolastici nelle scuole braidesi. Un modo per unire utile a dilettevole.