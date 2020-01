Saluzzo: grande attesa per l'incontro con Diego Fusaro

Venerdì 10 Gennaio 2020 la sala degli specchi dell’ex-Caserma Mario Musso in Saluzzo (via Montebello 1) sarà protagonista di un nuovo grande evento organizzato dalla sezione di Fratelli d’Italia “del Saluzzese”.

Fusaro, torinese di nascita e di studi (laureato con 110 lode in Filosofia della Storia presso l’Università degli Studi di Torino) si considera «allievo indipendente» di pensatori come Hegel e Karl Marx, mentre tra gli italiani predilige Antonio Gramsci e Giovanni Gentile e tra i moderni cita Baruch Spinoza e Johann Gottlieb Fichte con un'attenzione costante per le origini greche della filosofia.

Nel corso della serata si tratterà di sovranismo in concezione moderna e del pericolo che l’economia globalista sta portando sul nostro Paese, sempre più impoverito in termini di lavoro ed economici.

“Per noi è un grande orgoglio ed onore poter ospitare il sig. Fusaro. Fuori dagli schemi e con estrema coerenza è il promotore di un’ideologia sovranista e nazionalista di grande spessore che saremo lieti di poter illustrare al Saluzzese. Parleremo anche di aziende che chiudono in Italia e portano via i lori interessi altrove, impoverendo il nostro Paese con il bene tacito di un’Europa sempre più lontana dagli interessi e dai bisogni dell’Italia. Saluzzo è protagonista di quest’ultima parte, suo malgrado, e mai come oggi queste tematiche sono di stretta attualità. Ancora una volta, il circuito “Saluzzo Incontra” è promotore del pensiero libero. La serata, lo ricordiamo, è aperta a tutti ed ha il preciso scopo di essere confronto culturale ampio e mai circoscritto”, il commento del segretario cittadino Paolo Radosta.