A Cuneo smarrito un gatto in via Sebastiano Grandis: è dotato di microchip

Si chiama Luigi ed è uscito alle 21.30, per il consueto giro serale, attorno alle 21.30. Dim solito rientra a casa, in via Grandis numero 26, verso le 23, ma ieri non è tornato. I suoi padroni lo hanno cercato tutta la notte ma senza successo.

Simile a un siamese, ha occhi azzurri, pelo nocciola, orecchie e zampe scure, un collarino dorato e il microchip con i dati del proprietario.

"Chi l'avesse trovato o preso (è un gatto affettuoso, che si fa coccolare da tutti) per favore lo riporti a casa o mi faccia avere sue notizie. Grazie, DV 3209751526", ci scrivono.