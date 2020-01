Epifania sulle piste di Pian Munè di Paesana

Ultimi tre giorni delle vacanze di Natale con bel tempo, sulle piste da sci. Queste le previsioni per trascorrere un week end lungo tra divertimento, sport e relax nella stazione sciistica di Pian Munè di Paesana.

La stazione è tutta innevata, le piste tutte aperte e la voglia di accogliere la clientela è sempre tanta.

Queste vacanze hanno caricato di energia positiva lo staff della stazione che si prepara a questi ultimi giorni con due eventi speciali:

domenica 5 gennaio, “Fiaccolata dei Bambini al tapis roulant a valle”, a cura dei maestri di sci. Ritrovo alle 19 al rifugio a valle. Fiaccolata sulla pista del tapis roulant e cena finale al prezzo di 18 euro per gli adulti e 15 euro (fiaccolata compresa) per i bambini. Info e prenotazioni al 3489519106.

lunedì 6 gennaio, “Concerto dell’Epifania” con il coro di voci bianche “Envie de Chanter”, alle ore 12 al rifugio in quota raggiungibile a piedi lungo l’itinerario dedicato alle ciaspole in circa 90 minuti

oppure con la seggiovia. Concerto gratuito.

Proseguono le cene in Baita tutte le sere con salita in quota su gatto delle nevi per vivere una serata suggestiva e indimenticabile-

Dopo le vacanze si riprendono le aperture classiche: il rifugio a valle aperto tutti i giorni, le piste ed il rifugio in quota aperti venerdì, sabato, domenica e lunedì. Le cene in baita vengono servite il venerdì, il sabato e la domenica.

Info e prenotazioni al 3489519106 (anche con messaggio Whatsapp).