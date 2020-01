La macchina del tempo di Paolo e Tania: la recita di Natale all’Asilo Regina Margherita di Saluzzo

“Paolo e Tania, fratello e sorella, costruiscono per gioco una macchina del tempo. Sempre per gioco la mettono in moto e… incredibile, il marchingegno funziona!

in un batter d'occhio si ritrovano sperduti in un luogo non ben identificato di un'altra epoca, dove non ci sono n telefonini né smartphone, né computer per comunicare.

Ben presto, guardandosi intorno e parlando con due coetanei del luogo, capiscono di essere stati catapultati nella Betlemme del tempo della nascita di Gesù... anzi proprio a poche ore dalla sua nascita!”.

È il tema della storia proposta quest'anno da "Mezzani e Grandi" dell'asilo Regina Margherita per ricordare un evento che ogni anno si rinnova e coinvolge nella gioia della festa grandi e piccini.

Le recite si sono svolte nei locali dell'asilo il 16 e il 18 dicembre alle ore 18 alla presenza dei numerosissimi genitori, nonni, il presidente dell'asilo Mario Botta ed alcuni consiglieri, l'assessore alla cultura Attilia Gullino ed il parroco del Duomo don Roberto Salomone.

Il 13 dicembre, i “Piccoli” del Regina Margherita, coordinati dalle insegnanti Anna e Giada, hanno rappresentato la natività con un dolce e festoso canto natalizio. Poco dopo, per la gioia di tutti i bimbi, è arrivato il tanto atteso Babbo Natale che ha portato il panettone e le monete di cioccolato per tutti.

La scuola riaprirà martedì 7 gennaio 2020. Durante tutto il mese di gennaio saranno aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021 dalle ore 8.30 alle 11.30 presso i locali dell'asilo. In tale occasione si potranno visitare i locali ed avere tutte le informazioni, consultabili anche al sito wwwasiloreginamargheritasaluzzo.it.