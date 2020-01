Una serata di solidarietà per il Venezuela al Michelin Sport Club di Ronchi

La crisi umanitaria del Venezuela, dove operano i volontari Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) sarà al centro della serata di solidarietà di venerdì 11 gennaio al Michelin Sport Club di Ronchi (Cuneo).

In programma, a partire dalle 19,30, apericena solidale a favore delle iniziative Avsi. La serata proseguirà con un secondo momento dedicato alla presentazione dei progetti Avsi in particolare in Venezuela, con musica dal vivo e collegamento video con il volontario Alejandro e il cuneese mons. Aldo Giordano, nunzio apostolico in Venezuela. Info e prenotazioni via messaggio o whatsapp al numero 3493932778.