Cuneo-Nizza: tutto pronto per l'incontro di approfondimento con l'ingegner Marco Galfrè

Lo scopo sarà fornire un contributo per interpretare la situazione attuale ma anche capire perché questa ferrovia suscita così tante emozioni: per la storia incredibile a cavallo di un confine, per le 100 gallerie e i ponti arditissimi, per i paesaggi mozzafiato che si incontrano tra pianura, montagna e infine il mare, ma soprattutto per quell’idea di mettere in contatto popolazioni e territori diversi come Piemonte, Nizzardo e Liguria, insomma perché la Cuneo-Nizza unisce.