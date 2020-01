A Mondovì l'esposizione di ceramiche dell'associazione Vecchia Mondovì

Ancora una nuova variante artistica a fianco della mostra “Il fascino delle nature morte”, organizzata dalla onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” nell’Antico Palazzo di Città di via Giolitti 1.

In una saletta è stata allestita, per i giorni 5 e 6 gennaio, una esposizione di produzione ceramica della Associazione culturale “Vecchia Mondovì”, presieduta dall’arch. Ezio Tino. La prof.sa Marica Ferrero ed altre colleghe hanno presentato loro lavori, che si ispirano alla tradizione ceramica delle “majoliche” ottocentesche, sorte in città e zona per circa duecento anni, con i tipici decori bordati di blu. Guardando anche a maestri quali Contri e Colombatto, le brave ceramiste per passione, guidate da Silvana Prucca e Ingrid Mijich, sfornano stoviglie e formelle dai decori gustosi ed intriganti, nella sede di via San Pio V°, ove sorge un fornito laboratorio, con i mezzi di produzione e la muffola di cottura.

Ogni settimana, il mercoledì pomeriggio, le socie e spesso allieve giovani, decise ad affrontare la necessaria serie di lezioni, si ritrovano per migliorare la tecnica o fare i primi fondamentali passi.