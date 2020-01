A Robilante apertura straordinaria dei musei con ospite la Befana

Per tutti i curiosi e amanti dei musei a Robilante il 6 gennaio apertura straordinaria dei 3 musei con ospite d’eccezione: la Befana.

Il Museo della Fisarmonica, aperto al pubblico dal 2005 in via Bartolomeo Ghiglione 7, permetterà di scoprire soprattutto le caratteristiche e la storia della fisarmonica in generale e a livello locale, nonché la musica e i balli della Val Vermenagna. Conoscerete, inoltre, attraverso l’allestimento espositivo, le vite di due figure molto particolari: Notou Sounadour, costruttore, riparatore e accordatore autodidatta di fisarmoniche e Jors de Snive, scultore a coltello del legno.

Nel MUS.S.COM. - Museo del Suono e della Comunicazione - inaugurato nel 2017 in Via Umberto I 33, sarete accompagnati lungo un coinvolgente percorso dedicato ai mezzi di diffusione del suono e delle informazioni. L’evoluzione della comunicazione sarà illustrata attraverso eleganti grammofoni, radio di design, allestimenti immersivi… ed attraverso alcune piccole, grandi curiosità.

Il Museo Ferroviario realizzato dall’associazione Ferroclub Cuneese, sito nei locali della stazione di Robilante, farà conoscere le peculiarità e le vicissitudini della ferrovia Cuneo-Nizza, grazie a cimeli funzionanti, plastici dinamici (anche a misura di bambino) e rare fotografie d’epoca.

I tre musei, in centro paese a poca distanza tra loro, saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

La Befana arriverà a Robilante in treno alle ore 10 ed alle ore 16. Per aperture straordinarie e ulteriori informazioni consultare le sezioni dedicate di ogni singolo museo su www.comune.robilante.cn.it (aree tematiche: cultura)