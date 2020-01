Costigliole Saluzzo, Busca e Oriolo hanno ricordato le 27 vittime dell'Eccidio di Ceretto

Partecipazione oggi, domenica 5 gennaio, alla Commemorazione dell'Eccidio di Ceretto di Costigliole Saluzzo. 27 le vittime del nazifascismo che persero la vita 76 anni fa.

Trucidate nella piazzetta della frazione mentre erano al lavoro. Una tragedia che purtroppo unisce nel ricordo i comuni di Costigliole Saluzzo, Busca e Oriolo i cui sindaci hanno partecipato oggi alla commemorazione insieme al presidente della Regione Alberto Cirio.

"Un grande onore tenere - ha commentato Cirio sul suo profilo Facebook - a Ceretto l’orazione ufficiale per ricordare oggi, 5 gennaio, le 27 vittime del nazifascismo trucidate innocenti, 76 anni fa, mentre erano al lavoro nei loro campi. La Libertà è il bene più prezioso. Ringraziamo chi ha dato la vita per donarcela. Ed impegniamoci ogni giorno per meritarla".