"GrandUp!", il progetto sull'economia circolare dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano

Nel periodo antecedente le vacanze di Natale gli alunni della classe 3^H del corso Amministrazione Finanza e Marketing dell’”Arimondi-Eula” di Savigliano, hanno partecipato ad un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, della durata di una settimana, sull’Economia Circolare.

Le lezioni sono state tenute da due esperti in materia e l’attività è stata promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Hanno avuto come obiettivi principali quello di esporre gli studenti all’innovazione sociale, sperimentare, acquisire strumenti e competenze pratiche per coprogettare soluzioni ad impatto sociale, far emergere attitudini e talenti individuali e collettivi, supportare lo sviluppo di competenze trasversali.

Durante le lezioni gli studenti si sono confrontati sulla possibilità di migliorare l'ambiente scolastico nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. "Per esempio abbiamo pensato di riutilizzare gli scarti del legno per migliorare, attraverso un laboratorio pomeridiano, l’arredo scolastico - scrivono gli studenti -. Le idee sono tante, ognuno di noi ha avuto la possibilità di esprimersi e le diverse soluzioni sono state esposte, al termine del progetto, al Dirigente Scolastico, agli insegnanti e ai nostri compagni attraverso cartelloni. È stata un’esperienza nuova, formativa sicuramente da ripetere. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo progetto in particolar modo il nostro Dirigente prof. Luca Martini che ha creduto in questa attività e la Fondazione CRC che l’ha promossa".