Mondovì: quando il rock incontra le mongolfiere... (FOTO e VIDEO)

"School of Rock" doveva essere e "scuola di rock" è stata: non ha tradito le aspettative il "night glow" della trentaduesima edizione del raduno aerostatico internazionale dell'Epifania di Mondovì, kermesse organizzata dall'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì e capace di richiamare tutti gli anni piloti e spettatori da ogni angolo dello Stivale e del Vecchio Continente.

Infatti, sono state migliaia le persone che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio, hanno sfidato le temperature rigide della notte monregalese per assistere all'emozionante accensione notturna; un vero e proprio show, reso tale dal gruppo "Ballooning Rhapsody", sodalizio composto da alcuni amici accomunati dalle passioni per la musica e l'universo aerostatico. In virtù di ciò, hanno deciso di abbinarle e di conferire una nuova identità al gonfiaggio in notturna, durante il quale le mongolfiere, ancorate a terra, si illuminano con le fiamme dei bruciatori a tempo di musica.

Dalle 18.30 alle 19, pertanto, quattro balloons, fra cui il rinoceronte "Rhino", coadiuvati da alcuni cestelli disseminati sulla superficie erbosa di parco Europa, hanno squarciato le tenebre come gigantesche lampadine colorate, gonfiandosi e "fiammeggiando" a tempo di musica sulle note dei successi del film "School of Rock".

Molti i brani di fama planetaria proposti, fra cui "Highway to Hell" e "Seven Nation Army", mentre dietro le transenne il pubblico cantava, ballava e si divertiva a immortalare la magia del momento mediante il proprio smartphone.

Intanto, oggi, domenica 5 gennaio, la rassegna proseguirà con il terzo e il quarto dei sei voli previsti, in programma rispettivamente alle 9 e alle 14.30, che saranno preceduti da un briefing riservato agli equipaggi.