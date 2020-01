Tre panchine rosse a Castagnito contro la violenza sulle donne

Il periodo natalizio è sempre un momento speciale, nel quale si riscoprono i valori e si apre il cuore verso i più deboli e meno fortunati.

L'amministrazione comunale di Castagnito, proprio in questi giorni, ha installato tre panchine rosse in paese a sostegno delle donne vittime di violenza. Le panchine in legno e ferro sono state verniciate dal cantoniere, Paolo Corini, e collocate (nel capoluogo e nelle frazioni di San Giuseppe e di Baraccone).

Il prossimo 8 marzo verrà posata su ognuna di esse la targa con la scritta "Non sei sola".