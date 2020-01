Incidente stradale a Montanera: giovane donna estratta viva dall’acqua in stato di ipotermia

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per quasi un’ora per estrarre viva dall’abitacolo la giovane rimasta a mollo nell’acqua all’interno dell’audi A3 che si è ribaltata verso le 6 di questa mattina, a Montanera in via delle bialere e finita in un canale irriguo.

Le squadre di Cuneo e di Morozzo hanno tagliato la macchina capottata direttamente nell’acqua per poter estrarre la ragazza, N.L. di 21 anni. In evidente stato di ipotermia, è stata affidata immediatamente alle cure sanitarie del 118 per essere ricoverata d’urgenza in Pronto Soccorso a Cuneo in codice rosso con politrauma.

Insieme a lei all’interno della vettura un altro giovane di 25 anni, uscito autonomamente dal mezzo, è stato affidato sempre alle cure del 118 in codice verde. Non ha riportato traumi.

Sul posto oltre ai sanitari e ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Fossano.