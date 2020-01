Il nuovo mercato bancario delle challenger bank – N26, Revolut e Monese

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico nel settore finanziario e nuovi protagonisti del mercato hanno rivoluzionato il mercato bancario italiano. La nascita di banche online, note anche come challenger bank proprio per la loro ambizione di sfidare le banche tradizionali, ha creato nuove opportunità e offerte che hanno attratto nuovi utenti soprattutto tra i più giovani abituati a gestire i propri impegni con lo smartphone.

La loro popolarità sembra essere in continua crescita grazie a un’offerta che permette di gestire le proprie finanze esclusivamente con un’app sullo smartphone, caratteristica che può ridurre i costi di gestione del proprio conto.

Vantaggi delle challenger bank

Con il nome challenger bank si possono identificare diverse tipologie di banche e start-up che stanno rivoluzionando il modo e i costi con cui si possono gestire le proprie finanze. L’aspetto che permette alle aziende fintech di offrire servizi e un’esperienza di utilizzo migliore rispetto alle banche tradizionali è l’utilizzo di tecnologie moderne.

Le challenger bank permettono di aprire conti correnti in pochi minuti e di poter utilizzare una carta di debito direttamente online con una maggiore protezione e sicurezza rispetto a quelle offerte dalle banche online.

Ma i vantaggi delle società fintech non si limita ai costi di gestione e all’immediatezza e alla semplicità di utilizzo delle app. A seconda dell’offerta delle diverse banche i clienti avranno a disposizione servizi avanzati come i trasferimenti di denaro rapidi e gratuiti tra persone che utilizzano la stessa applicazione o la possibilità di cambiare denaro in un’altra valuta utilizzando tassi di cambio agevolati rispetto a quelli disponibili tradizionalmente.

Altri due aspetti che non bisogna assolutamente sottovalutare sono la maggiore trasparenza offerta dal settore fintech e un’assistenza clienti molto rapida e chiara. Contratti più facili da leggere e più chiari offrono una chiarezza maggiore per quanto riguarda i servizi offerti, i costi di gestione e i limiti del conto.

Mentre per quanto riguarda il supporto offerto, il modello delle fintech è ben diverso rispetto a quello degli istituti tradizionali. Social network, chat, pagine di supporto sono strumenti di comunicazione che permettono di risolvere le problematiche incontrate dai clienti in maniera veloce ed efficace.

Un altro aspetto su cui le challenger bank, per forza di cose, devono investire è la sicurezza informatica. Essendo società che non hanno filiali e che hanno un contatto con i propri clienti solamente tramite l’app le misure di sicurezza adottate sono molto avanzate e si basano su sistemi come quello del riconoscimento biometrico o facciale o l’utilizzo di impronte digitali per proteggere la privacy dei clienti e dei loro conti.

Tre esempi di challenger bank

Un aspetto a cui bisogna fare attenzione sono le differenze di servizi e prodotti offerti dalle challenger bank ai propri clienti che gli permettono di attrarre tipologie di clienti variegati. Per capire meglio le potenzialità e le diverse opportunità offerte dal settore fintech è possibile osservare il modello di business di tre challenger bank che stanno avendo un grande successo in Europa e in Italia sono N26, Revolut e Monese.

N26 Bank è una banca online tedesca nata nel 2015 e che può già vantare più di 500.000 clienti in Italia. In questo caso si può parlare di un vero e proprio conto bancario gestibile completamente da app, non esistendo filiali fisiche sul territorio italiano, con cui è possibile effettuare tutte le operazioni in entrata e in uscita, come l’invio di bonifici, domiciliazioni e l’accredito dello stipendio.

Il conto corrente online dispone anche di una carta di debito Mastercard utilizzabile in tutto il mondo. E anche in questo caso N26 dimostra di essere un passo avanti agli istituti tradizionali offrendo ai suoi clienti la possibilità di bloccare e sboccare la carta in qualsiasi momento dall’app nel caso di furto o smarrimento.

Leggi la recensione completa di N26 su MiglioriCartePrepagate.it

Revolut è una fintech complessa, nata nel 2015 a Londra e che opera in ben 42 paesi in Europa. Il rapido sviluppo della società britannica è dovuto alla sua offerta di servizi innovativi che permettono ai risparmiatori di risparmiare denaro facendo attenzione alle loro esigenze.

Quello che rende i servizi di Revolut così popolari e unici nel settore bancario è la possibilità di avere un conto multivaluta. Infatti, utilizzando l’app della società sarà possibile inviare e ricevere denaro in diverse valute al tasso interbancario. Vale a dire cambiare denaro senza doversi preoccupare di cercare la banca che offre le commissioni più vantaggiose. Un passo avanti notevole che può far risparmiare grosse somme di denaro.

Per quanto riguarda Monese si può parlare di una delle carte prepagate con IBAN più avanzate e utili presenti sul mercato. La presenza di un codice IBAN permette di utilizzare la carta come un vero e proprio conto corrente, ma con costi decisamente inferiori rispetto a quelli di un conto bancario presso un istituto di credito tradizionale.

I due aspetti che rendono particolarmente vantaggioso e, in qualche modo, accattivante l’offerta di Monese sono la sua app semplicissima da utilizzare per controllare le proprie spese in tempo reale e il sistema di cashback che permette ai clienti di ricevere rimborso in base a quanto spendono utilizzando la carta di debito del gruppo.