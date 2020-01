Un panino al volo (ritorno)

“È passato esattamente un secolo da quando, nel 1919, vennero serviti sandwich e frutta sul volo Londra-Parigi, giusto per tenere a bada i morsi della fame”, sentir dire al nostro interlocutore che osserva disgustato il panino verdure e tonno servitoci sul volo Bologna-Berlino della Ryan Air.

“La parola “fame” è nemica del politicamente corretto, oggi un uomo affamato è un uomo “diversamente sazio”.

Provando ad accavallare le gambe (pratica che in un volo low cost è paragonabile al numero dell’illusionista incatenato in una bara d’acqua) finire di bere il nostro gin lemon scomposto che va dritto al cervello saltando a piè pari l’ebbrezza come un cassiere pontificio la questione morale.

“Non è un caso che Gordon Ramsey abbia dichiarato ufficialmente che non mangerà mai più in volo dopo aver collaborato per anni alla preparazione dei pasti di una nota compagnia aerea.”

“Era un’attività che non prendeva quota. Ma si può portare in aereo la merenda da casa?”

“Come saprà non sono ammessi liquidi sopra i 100 ml e le bevande (incluso l’alcol) solo se acquistate al duty free, niente yogurt, creme, marmellate o salse, banditi hummus, sciroppi, miele e guacamole, sottoli, sottaceti o scatole di tonno …”

“Ma io ho visto poco fa una famiglia pasteggiare a panini al formaggio.”

“Le creme, se spalmate sul pane, sono ammesse. Non si possono portare nemmeno zuppe e paradossalmente neanche i cioccolatini ripieni di liquore. Però sono ammessi gli omogeneizzati per bambini e il latte in polvere.”

“La gravità che si piega alla gravidanza.”

“Ah ah. Naturalmente ogni compagnia aerea ha le sue regole e fra la legislazione europea e quella extraeuropea c’è una belle differenza. Ad esempio in Australia (dalla e per) non è ammessa la frutta, nemmeno in stiva, anche secca, e poi salumi, verdura, erbe o spezie.”

“Senza considerare che il cibo sui voli australiani non è un granché.”

“Ah, lei ha volato con la Quantas?”

“No, ma so che i piatti tornano sempre indietro. Tranne il cibo “saltato”, quello riscuote un grande successo.”

“In alcuni paesi è vietato introdurre cibo ricavato da animali perché potrebbe contenere agenti patogeni e quando si rientra in Europa da paesi extraeuropei (ad eccezione di Andorra, Svizzera, San Marino, Norvegia e Lichtenstein) non si possono portare salumi, formaggi, carne o alimenti fatti con latte o panna”.

“E nemmeno l’ostia di Città del Vaticano. Contiene il sangue di Cristo”.

“Non bestemmi.”

“Mi scusi. È il gin. Penso proprio che ora ordinerò un caffè.”

“Fossi in lei mi terrei il mal di testa.”

“La caffeina vale doppio come l’alcol? Teme che mi trasformi in un burattino di tic come il Banfi nazionale in “Vieni avanti cretino?”

“No. Il punto è che sia per il tè che per il caffè si usa l’acqua nei serbatoi la cui pulizia lascia molto a desiderare e in più ad alta quota l’acqua bolle a temperature più basse.”

“Ho capito. Duplicherò il gin. “Se non puoi batterlo fattelo amico è la mia filosofia”.

“E siete amici da tanto?”

“Gemelli separati dalla nascita. Ha mai fatto una lista di tutte le compagnie aeree su cui ha viaggiato, tipo il protagonista di “Caos calmo?”

“Ho dovuto. Per lavoro essenzialmente”.

“Dove ha mangiato meglio? Di certo non su un low cost: slow food, slow cost”.

“Preferirei arrivarci per gradi. Sulle compagnie anglosassoni ad esempio il rigido sistema classista si riflette nelle nette differenze fra economy e business: sull’American Airlines in economy ho mangiato lasagne, burro e insalata su piatti di plastica mentre in business tataki di tonno, lattuga e pane caldo su piatti di porcellana, sulla British il menu popolare prevedeva salsicce, purè, carote e piselli mentre la prima classe offriva una selezione di sandwich di alto livello con tè bollente. Sulla Virgin invece ho gustato un ottimo vino con carne di manzo, noci e fagiolini ma l’economy mi ha deluso con pasta al pomodoro e cracker.”

“Quindi di ogni compagnia ha provato sia la business che l’economy?”.

“Si perché per lungo tempo è circolata la diceria che economy e business avessero gli stessi cuochi e che cambiasse solo il coperto. A mio parere si tratta solo di una leggenda urbana.”

“Continui pure col suo elenco. Adoro le liste.”

“Sulla Quantas l’economy mi ha servito più una colazione che un pranzo: c’era frutta, latte e muesli (cereali e frutta secca) mentre in business, al ritorno, ho assaggiato zuppa di patate, dolci e formaggio ricevendo in omaggio un simpatico peluche.”

“Provvisto di marsupio?”

“Sulla Finnair (in business) mi colpì l’impiattamento minimal del sushi e della zuppa di tofu mentre la KLM, la Royal Dutch Airlines, offriva delle pietanze su eleganti piatti a forma di carapace, La Fly Emirates mi ha concesso il lusso di una coppia di champagne in business, mentre sulla Turkish Airlines il pollo in salsa di gamberi con lime, feta, peperoni e olive ha letteralmente umiliato quello in insalata di riso dell’economy. E adesso avviciniamoci all’eccellenza.”

“Alitalia?”

“Il suo campanilismo è commovente.”

“Sulla compagnia svedese il cibo viene assemblato dal consumatore?”

“Non lo so ma su Fly Emirates ci sono dei tutorial sul dirottamento. Ha finito coi luoghi comuni?”

“Mi scusi”.

“Sulla Thai Airways, la compagnia di bandiera tailandese, c’erano porzioni immense sia in economy che in business; sulla prima c’è stato servito del riso con spinaci, carne, kiwi, peperoni, arance rosse, formaggio spalmabile e extravergine sigillato per condire il tutto mentre nella seconda ho alleviato le mie dieci ore e più di volo con gamberetti al lime e verdure miste. La medaglia d’argento va però all’Air China che in business offre ostriche, tortino caldo di pesce, uova e verdure fresche.”

“And the winner is?”

“La Singapore Airlines. L’unica esperienza di flight food vissuta da privato cittadino. Sciolte al sole d’oriente le ali della Singapore non erano di cera come quelle di Icaro ma di burro chiarificato.”

“Friggo di curiosità.”

“Qualche anno fa, pagato in miglia “frequent flyer”, mi sono potuto permettere il viaggio Singapore/New York sul celebre Airbus A380, prenotando una suite da 23000 dollari di Singapore, l’equivalente di circa 18400 dollari americani.”

“Il pilota chi era? Apollo?”

“Ah ah. La Singapore è stata la prima compagnia aerea al mondo a offrire un letto matrimoniale e forse l’unica ad avere dei defibrillatori funzionanti a bordo, oltre a istruire il personale di volo sulla gestione di attacchi di panico, malati di Alzheimer, sordomuti e via dicendo. Nel 1998 ha istituito l’ “International Culinary Panel” coi migliori chef che conrtibuiscono a sviluppare i menu della compagnia. L’interno dell’aereo è disegnato dal celebre designer francese Jacques Coste, la poltrone sono di cuoio cucito a mano da artigiani italiani, si mangia su porcellana cinese con pane e croissant artigianali.”

“Non si sentiva, come dire, iper-coccolato?”

“Forse all’inizio. Poi il Capitalismo ha distrutto secoli di condizionamento cattolico con una semplice manovra.”

“La condivida con me maestro.”

“Ha fatto tacere il maialino del senso di colpa infilandogli in bocca la mela caramellata del lusso. Comunque arrivai al Changi Airport di Singapore verso sera e fui subito portato al check in della first class da un’assistente personale che mi consegnò il golden ticket per la private room, praticamente un livello superiore alla prima classe al punto che per arrivare al mio lounge passai davanti a quello della business class fissato come Alessandro Magno redivivo.”

“E suppongo che ad attenderla non ci fosse un lunch box gourmet stile Ryan Air.”

“Chiamato per nome gustai champagne con satay di pollo e montone, aragosta di Boston con groviera, emmenthal, cheddar e hamburger di manzo di prima scelta con foie gras, rucola e uova di quaglia con uno smoothie di mango.”

“Satay?”

“Spiedini di carne indonesiani.”

“Ah ecco.”

“Attraverso un ponte “personalizzato”, e ribadisco personalizzato, mi sono imbarcato sull’aereo prendendo possesso di una delle 12 suite matrimoniali con tanto di assistente di volo privato, cuffie Bose, kit da bagno di Salvatore Ferragamo, coperte, cuscini, pantofole e pigiama Givenchy. A quel punto, dopo un bicchiere ghiacciato Dom Perignon, ho ordinato un caffè “Jamaican blu montain” (120 dollari a confezione) e un “Parigi-Singapore Twg”, tè con bustine di cotone cucite a mano e infusioni aromatizzate con fiori di ciliegio e frutti rossi.”

“Per non dormire mai più.”

“Difatti è arrivata la cena notturna: caviale Malossol con insalata di aragosta e finocchi, fois gras d’anatra con insalata d’arancia, barbabietola rossa e mizuna …”

“Il pallone di pallavolo’”

“Un ortaggio orientale. Poi zuppa di pesce con noodles e per finire bavarese di vaniglia con coulis di lamponi.”

“Avrà fatto scalo da qualche parte, Singapore-New York saranno venti ore.”

“Certamente. A Francoforte, dove c’è il Lufthansa Senator Lounge con docce calde e centro benessere. Alle 8 del mattino sbarcavo a New York brindando con un “Singapore Sling” in attesa del pranzo di congedo.”

“Non le sembra tutto, come dire …”

“Eccessivo?”

“No, triste. L’attuale sistema si fonda sulla logaritmica pretesa di far sentire ognuno di noi non speciale o privilegiato ma unico, solo che quest’unicità, basata sul voyerismo dei nostri gusti (o sogni) appiattisce la curva d’apprendimento creando uno sterile riciclo di stimoli autoreferenziali.”

“…”

“La sintesi d’ogni dialettica individuale non è più l’unicità ma l’isolamento”.

“Anche nell’enogastronomia?”

“Soprattutto nell’enogastronomia. Il cibo è a circuito chiuso ormai. Si condividono le foto, mai gli alimenti. Siamo destinati alla metafisica alimentare, finiremo col mangiare il segno vuoto degli orientali. Ecco perché m’interessava sapere cosa si mangia tra le nuvole perché tra qualche anno si mangerà (nel)lo spazio.”

“Diventeremo tutti gastronauti.”

“Ah ah. Mi lasci con una battuta finale sul cibo in aereo.”

“Quando si mangia in aria bisogna restare coi piedi per terra.”