Vigili del fuoco dai bambini dei reparti di Pediatria di Cuneo e Savigliano per portare doni e caramelle

Come ormai da tre anni, ieri 4 gennaio i vigili del fuoco della provincia sono stati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Cuneo e in quello di Savigliano per portare doni e dolci ai bambini ricoverati e festeggiare con loro l'Epifania.

Oggi pomeriggio andranno anche a Mondovì e il 7 gennaio saranno in quello di Alba, con il contributo anche della Ferrero.

"Questo è il terzo anno, ormai, che facciamo visita a tutti i reparti di Pediatria della Granda per la festa dell'Epifania, portando delle calze piene di dolci e incontrando i bambini. Cerchiamo di portare loro un sorriso e un pizzico di serenità in un momento delicato. Un grazie di cuore all'associazione ABIO e anche al gruppo "Noi mamme di Cuneo", che ci aiutano a trovare le calze da portare", ci dice Christian Molfetta, vigile del fuoco.

Conclude: "Ci tenevo, io e tutti i vigili del fuoco, a ringraziare tutte le persone che quotidianamente lavorano nei reparti di pediatria, un lavoro difficile che con amore e professionalità aiutano tanti bambini, facendoli sentire a casa anche se ricoverati in ospedale".