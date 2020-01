A Pianvignale, l'arrivo dei Re Magi e della Befana "in volo" (FOTO E VIDEO)

La Befana "volante" e il Presepe vivente hanno animato la serata di domenica 5 gennaio a Frabosa Sottana. L'evento di ieri in frazione Pianvignale, che anticipa l'Epifania, è l'ultimo inserito come da tradizione nel calendario di appuntamenti natalizi.

Ogni anno infatti la frazione organizza e ospita una delle manifestazioni più importanti dell'inverno, il Presepe vivente, importante punto di incontro tra il turismo della neve e la popolazione locale.

Nella cornice naturale dell'antico borgo hanno ricreato antiche atmosfere fonderie, mulini, botteghe di fabbri, falegnami, orafi, ciabattini, vinai e panettieri, pastori e ricamatrici, maghi e pastaie.

Alla luce delle torce, riscaldati dal fuoco dei bracieri, i visitatori hanno ammirato la magnifica reggia di Erode e il borgo gustando vin brulé e caldarroste, polenta e miele, caffè e cioccolata calda, pane appena sfornato, formaggio e le immancabili frittelle di mele.

Adulti e bambini hanno raggiunto la capanna dove, tra il bue e l'asinello, nell'umile mangiatoia, è nato il Bambin Gesù che ha poi ricevuto i doni dei Re Magi.

Circa 180 i figuranti che in costume dell’antica Palestina hanno animato le tre serate del 24 e 29 dicembre e, infine, del 5 gennaio.

Come sempre tante animazioni e momenti di spettacolo, come il volo della Befana che in sella alla sua scopa ha distribuito caramelle e dolci per tutti.