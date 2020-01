A Savigliano, nuovo appuntamento della Scuola di Politica Benecomune

Ritorna la Scuola di Politica di Benecomune dopo la pausa natalizia. Al suo terzo anno, ha già organizzato quattro appuntamenti nell’autunno e ora riparte dall’ambiente con un grande appuntamento dedicato ai Mutamenti Climatici.

Venerdì 17 gennaio alle ore 21 l’associazione Benecomune propone un approfondimento scientifico con un intervento di grande interesse. Sarà infatti a Savigliano, nel salone al primo piano di Piazza Pieve 8, il Prof. Luca Fiorani, Reasearch Scientist all’ENEA, climatologo di livello nazionale. Il suo curriculum parla da solo: laureato in fisica all’Università di Padova, ha conseguito il dottorato di ricerca al Politecnico di Losanna. Dal 2000 è ricercatore ENEA a Frascati, dove si dedica a misure laser di parametri ambientali e fenomeni naturali. Docente presso le università Lumsa, Marconi e Roma Tre, è autore di numerosi articoli, brevetti e testi. Rappresenta l’Italia presso il Consiglio artico nel Gruppo di lavoro sulla protezione ambientale ed è responsabile del Gruppo di interesse sulle zone costiere dell’Associazione europea dei laboratori di telerilevamento.

Ci sono quindi tutti gli elementi per capire le responsabilità della situazione attuale, cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro da un clima i cui cambiamenti sono ormai sotto gli occhi di tutti e infine per chiederci quali contromisure possiamo mettere in atto.

La Scuola di Politica di Benecomune continuerà poi i suoi eventi mensili, con un incontro sulla Povertà e sull’attualissimo dibattito sul reddito di cittadinanza con Giovanni Paolo Ramonda dell’Associazione Papa Giovanni XXIII in programma martedì 25 Febbraio 2020.

A seguire una serata dedicata al cruciale tema dell’evoluzione demografica con il prof. Giuseppe Costa. Tutti gli eventi già in calendario così come ulteriori informazioni sulla scuola, le registrazioni delle serate e come fare a seguirci si possono trovare sul sito www.benecomune.info.

L’appuntamento è quindi per venerdì alle ore 21, sempre nel salone della Pieve al primo piano di piazzetta Pieve 8, con il Prof. Luca Fiorani per l’evento #Ambiente4: i mutamenti climatici. L’incontro è aperto a tutti ed è trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione Benecomune.