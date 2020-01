Ceresole d'Alba, da domani aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico

Si ricorda che dalle ore 8 di domani, martedì 7 gennaio 2020, fino alle 20 del 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado a Ceresole d'Alba. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali.



Per l'iscrizione alle scuole di Ceresole seguire il link https://www.istruzione.it/iscrizionionline. I codici sono: scuola primaria (elementari): CNEE81701A; scuola secondaria (medie): CNMM81702A. Per la scuola materna Artuffi, informazioni presso l'asilo.



Per informazione: segretaria Istituto comprensivo Arpino di Sommarvia Bosco oppure presso Municipio Ceresole (servizi demografici oppure Laura Granato, Elio Becchis).

