Grinzano, ok alla contabilità finale del Canale Naviglio

Inizio d'anno con il varo della contabilità finale per due importanti interventi di messa in sicurezza stradale e idrogeologica nel centro di Grinzano lungo il canale Naviglio e la limitrofa via Maestra.

La Giunta comunale ha infatti approvato il prospetto contabile a consuntivo dell'esecuzione dei progetti relativi alla regimazione del torrente che attraversa l'importante frazione di Cervere: il primo finanziato con 50.000 euro dal ministero dell'interno, il secondo dalla fondazione CRT e dal Comune stesso con i fondi propri dell'avanzo di Amministrazione per complessivi 40.000 euro, su lavori eseguiti in entrambi i casi dalla locale ditta EdilCasa e che hanno comportato economie di spesa di cui è stato deliberato il reinvestimento per opere pubbliche ulteriori.

In specifico, grazie all'andamento economico dell'appalto finanziato con contributo ministeriale, la Giunta ha potuto varare un progetto da oltre oltre 8000 euro destinati alla riqualificazione e messa a regime del tratto finale dello scaricatore "della Castagna".