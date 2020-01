I Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Barge festeggiano l'Epifania

Non c'è mai giorni di festa per i pompieri, sempre sul campo, sempre in campo, per risolvere le emergenze ed essere di supporto nelle situazioni più delicate. Ma talvolta può anche capitare di trascorrere qualche ora in serenità.

I Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Barge hanno festeggiato l'Epifania, come testimoniano le foto qui correlate al pezzo, mentre i loro colleghi di Alba proseguono il loro giro nei reparti di pediatria degli ospedali della provincia.

Dopo essere andati nei giorni scorsi a Cuneo, Savigliano e nella giornata di ieri a Mondovì, nella giornata di domani, martedì 7 gennaio, i Vigili del Fuoco saranno presenti nel reparto di pediatria dell'ospedale di Alba dove, in collaborazione con la Ferrero, per portare doni e soprattutto un pò di serenità ai bambini ricoverati.

A testimonianza del fatto che i pompieri sanno meglio di tutti chi vive le emergenze e nessuno più di un bambino soffre, se deve trascorrere le sue feste in ospedale.