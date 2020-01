Incidente di Montanera, ringraziamenti via Facebook ai Vigili del Fuoco per il salvataggio della ragazza

Le condizioni della giovane restano gravi, anche se stabili, maquanto successo ieri mattina a Montanera continua a far parlare. E la ragazza estratta dalle lamiere della sua vettura, finita nelle acque di un canale dopo essersi ribaltata, grazie al pronto intervento dei pompieri, ha scatenato i commenti sui social.

Guido Falco, su Facebook, ha scritto un post che ha ricevuto moltissimi like ed apprezzamenti. "Volevo ringraziare i Vigili del Fuoco di Cuneo e Morozzo per l'intervento di ieri mattina, ore 6.15 circa, in via Bealere a Montanera e, in particolare, il vigile che è rimasto immerso per oltre venti minuti a tenere la testa della ragazza fuori dall'acqua, visto che era incastrata nella macchina ribaltata. Grandi!!".

in effetti i pompieri hanno lavorato per quasi un’ora per estrarre viva la giovane rimasta a mollo nell’acqua all’interno della sua Audi A3. La 21enne N.L., in stato di ipotermia, è stata affidata immediatamente alle cure sanitarie del 118 per essere ricoverata d’urgenza in Pronto Soccorso a Cuneo in codice rosso con politrauma. Insieme a lei all’interno della vettura un altro giovane di 25 anni, uscito autonomamente dal mezzo, che invece non ha riportato traumi.

Ora, dopo i ringraziamenti ai Vigili del Fuoco, si spera di poter leggere quelli ai medici che nla stanno seguendo, lavorando per consentirle di uscire dalla fase più difficile.