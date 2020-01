Innevamento artificiale sulle piste da sci di San Giacomo di Roburent: ecco perché i lavori non sono ancora iniziati

"Ultimamente mi viene spesso chiesto a che punto è il progetto per l'innevamento artificiale delle piste di San Giacomo": si apre con queste parole l'intervento sui social del sindaco di Roburent, Giulia Negri, teso a spiegare le ragioni per le quali non sono ancora stati avviati i lavori sui pendii che ospitano gli impianti sciistici.

La colpa, stando a quanto afferma il primo cittadino, sarebbe da attribuire ad alcuni errori nella progettazione originaria: "Purtroppo - scrive Giulia Negri - l'amministrazione che ci ha preceduto ha sviluppato un progetto non conforme a quanto prescritto dalla Regione Piemonte per ottenere il finanziamento. Stiamo valutando, proprio con la Regione, come correggere la progettazione per non rischiare di perdere i soldi stanziati, come già avvenuto in passato".

"Questo - prosegue - è l'unico motivo per cui i lavori non sono iniziati. Peraltro, neppure le altre stazioni interessate dai finanziamenti hanno ancora dato il via ai cantieri".