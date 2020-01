La Befana vien in... mongolfiera: pubblico in delirio a Mondovì per le regine dell'aria (FOTO e VIDEO)

Cala il sipario sulla trentaduesima edizione del raduno aerostatico internazionale dell'Epifania di Mondovì, conclusosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, con l'ultimo dei sei voli in programma.

Nutrita in tutte e tre le giornate di gara l'affluenza di pubblico nella cornice verde di parco Europa, che, secondo le prime stime, ha permesso di bissare e, probabilmente, anche migliorare i numeri registrati dodici mesi fa. D'altro canto, il fascino e l'appeal delle regine dell'aria si mantiene intatto anno dopo anno, richiamando sempre più appassionati nel capoluogo monregalese.

Questa volta, poi, ce n'era davvero per tutti i gusti: dal balloon olandese alto 30 metri che riproduceva le fattezze di Vincent Van Gogh alle forme speciali (koala, rinoceronte, pinguino), fino al dirigibile più grande del mondo, che ha suscitato la curiosità dei visitatori.

Vi erano poi alcuni ospiti speciali, quest'oggi: i "Masa", duo divenuto celebre su Youtube e protagonista già di uno spettacolo estivo nel rione di Piazza, e il direttore operativo del Torino FC Alberto Barile.

Ampiamente soddisfatti gli organizzatori: "Continuiamo a lavorare per migliorarci costantemente - ha asserito il presidente dell'Aeroclub 'Mongolfiere di Mondovì', Gianfranco Curti -. Questo raduno è riuscito veramente alla perfezione: tutti hanno fatto la loro parte, meteo compreso e non possiamo nascondere la nostra felicità per una kermesse divenuta ormai appuntamento fisso per migliaia di affezionati".

Parole alle quali hanno fatto eco quelle del vicesindaco, Luca Olivieri: "Come amministratori di questa città, siamo davvero contenti per il successo riscontrato dal raduno aerostatico internazionale. Obiettivi futuri? Si può sempre migliorare. Ci sono alcune criticità per ciò che concerne il traffico e la viabilità a cui occorrerà ovviare meglio negli anni a venire".

Possiamo dirlo: #Mondovìvola è ormai molto più che un semplice hashtag. È il motto in cui si identifica un'intera città.