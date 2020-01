Ormea: il saluto del corpo bandistico Alta Val Tanaro al 2019

Il concerto è stato diretto in parte dal Maestro ormeese Gianni Vinai e in parte dal presidente Isaac Carrara. Da sottolineare, inoltre, l'importante collaborazione tra il corpo bandistico Alta Val Tanaro e la banda musicale di Ceva, concretizzatasi mediante la presenza di numerosi musici cebani, tra cui il Maestro Michelgiorgio Lione e il presidente Giancarlo Bonardo.



Presente anche Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea, il quale ha esternato il proprio apprezzamento "per la musica e per l'attività del sodalizio".