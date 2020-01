Si rinnova il direttivo forografia e parte la stagione eventi 2020 dell'associazione culturale Progetto HAR

L'associazione Progetto HAR si avvia al compimento del decimo anno di etá e di attivitá - e per l'occasione è stato regalato alla associazione dal pittore Cesare Botto un logo artistico che verrá utilizzato per gli eventi 2020.

Dieci anni di soddisfazioni e di crescita con numerosissime collaborazioni e una gran voglia di evolvere ancora e proporre occasioni nuove al pubblico cuneese e non solo.

Ma soprattutto l'allestimento presso la sede associativa di via Saluzzo 28 di "il mondo in tasca", importantissima "Mostra Nazionale delle 'Carte de Visite' Contemporanee e Storiche", patrocinata dal Comune di Cuneo e la cui inaugurazione avverrá sabato 11 gennaio alle 17,30. (Specifiche in allegato)