L'allarme a Bra è scattato alle ore 13. L'incendio alla canna fumaria di un edificio ha costretto ad un intervento d'urgenza il distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco.

Il fatto è successo in via Denina, all'angolo con via Roma. i pompieri sono saliti sul tetto per spegnere immediatamente il rogo ed evitare conseguenze pericolose per i residenti.