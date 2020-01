Fuori pericolo la ragazza coinvolta ieri nel bruttissimo incidente di Montanera

Finalmente una buona notizia, dopo 24 ore trascorse tra angoscia e paura. Sta meglio ed è fuori pericolo la 21enne coinvolta ieri mattina nel bruttissimo incidente capitato a Montanera.

La ragazza, estratta dai pompieri dalle lamiere della sua vettura, finita nelle acque di un canale dopo essersi ribaltata, non rischia la vita. I sanitari del Santa Croce di Cuneo hanno sciolto la prognosi. N.L., in stato di ipotermia, era stata affidata immediatamente alle cure sanitarie del 118 per essere ricoverata d’urgenza in Pronto Soccorso a Cuneo in codice rosso con politrauma.

La ragazza non è in rianimazione ma in terapia subintensiva, sotto continuo monitoraggio, in un reparto dedicato a pazienti con moderata o potenzialmente severa compromissione degli equilibri psicofisici, a seguito di traumi o incidenti, con il costante supporto delle funzioni vitali.

E anche se la situazione resta seria, la giovane adesso è fuori pericolo. Il peggio è finalmente alle spalle.