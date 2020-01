Contro i dolori articolari, il riposo non è sempre la soluzione giusta

La voglia di smettere di muoversi per calmare il dolore può essere grande, ma spesso ha l'effetto opposto, specialmente per il mal di schiena. A volte il riposo può rivelarsi un falso amico del corpo sofferente. Certo, allevia generalmente patologie di origine meccanica come tendinite, distorsione o attacco di artrite.

Ma a volte produce l'effetto opposto, infatti, alcune posizioni di riposo, possono causare dolore, esercitando una pressione particolare sulle articolazioni. Questo fenomeno si aggrava se un'infiammazione secondaria produce edema periarticolare, limitando i tessuti circostanti. È quindi necessario spostarsi, cambiare posizione, per scaricare la pressione meccanica e idrostatica e trovare un migliore equilibrio idrico.

L'applicazione del ghiaccio aiuta anche a ridurre la congestione. Questi dolori posizionali a riposo sono ancora più acuti con patologie infiammatorie, come l'artrite, in cui gli edemi articolari sono onnipresenti. Il fluido patologico provoca quindi una pressione significativa e produce molte sostanze infiammatorie che amplificano il fenomeno del dolore. La posizione supina a letto, aggrava questa situazione e durante il sonno, il nostro corpo produce meno cortisolo, un ormone antinfiammatorio. Ecco perché alcuni risvegli mattutini sono dei veri e propri inferni.

Ma cosa fare allora? Sicuramente, muoversi, coinvolgendo le articolazioni e praticando una delicata "ginnastica" può ridurre la congestione, favorire il recupero ormonale e inibire gli stimoli dolorosi. È un primo passo per combattere il dolore che spesso richiede trattamenti specifici, come ad esempio l'uso di Artrovex, un gel lenitivo, in grado di aiutare a prevenire i dolori e i fastidi delle articolazioni e della colonna vertebrale. Con condizioni dolorose complesse, questo rimedio naturale consente ai tessuti danneggiati di potenziare i naturali processi di rigenerazione cellulare. Si tratta di un innovativo rimedio che può aiutare a prevenire e alleviare i fastidi alle cartilagini e alle articolazioni. La sua formulazione è completamente naturale ed è soprattutto priva di controindicazioni ed effetti collaterali.