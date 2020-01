A Pontechianale sabato 11 torna l'appuntamento con Scivolandia

Si punta a 15 equipaggi iscritti, quasi raddoppiando quelli dello scorso anno. Dodici mesi fa furono casse da morto, balle di fieno, maxi-bottiglie, letti in rustico, tende da campeggio e ambulanze di cartone (con tanto di sirena) a scivolare giù dai pendii nevosi di Pineta Nord.

Sabato 11 gennaio la Pro loco di Pontechianale ripropone uno degli appuntamenti più divertenti della valle Varaita, amatissimo dai giovani: "Scivolandia". E sarà, in questa edizione più che mai, una sfida di creatività e allegria.

LA STORIA

Nato una quindicina di anni fa mutuando l’idea della Redbull e di altre gare di originalità organizzate in tutto il mondo, “Scivolandia” ha riscosso crescente successo ed entusiasmo: per settimane gli equipaggi lavoravano a particolari slitte pensate per affrontare la discesa sulla neve, dovendo riuscire in un triplo obiettivo: portare a termine il percorso restando integri (mezzi e piloti), farlo nel minor tempo possibile e convincere la giuria per l’originalità del veicolo e delle coreografie abbinate.

IL NUOVO CORSO RIACCENDE LA PASSIONE

Dopo un periodo di pausa, la versione “2.0” della gara più imprevedibile dell’anno conferma formula e location: sotto la conduzione di Andrea Caponnetto, con la collaborazione di Serena Scaffardi e del dj Johnny Manfredi, la partenza degli equipaggi è fissata alle 20,30. Una giuria valuterà, secondo una precisa griglia, le discese dei concorrenti: al primo gruppo classificato un buono carburante del valore di 500 euro, al secondo un coupon-vacanza per un soggiorno di una settimana per 2 adulti e un bambino (valore 400 euro), al terzo due voli in parapendio Fly Expression. Premi Pontechianale Neve e bottiglie per la tifoseria più simpatica. Previsto un omaggio-ricordo e un pacco-gara per tutti i partecipanti.



E LA NOTTE DI BALLA

A seguire, la serata continua ballando con Johnny Manfredi nel salone del Libac, a pochi passi dalle piste. Ingresso gratuito e festa fino a notte fonda con la musica del circuito Movin’ On, che organizza in paese il Lake On Festival di agosto e il Capodanno (oltre 300 persone in piazza la passata Notte di San Silvestro a ballare con Dj Pog).



GENNAIO INTENSO

La Pro loco di Potenchianale giunge così al giro di boa della stagione invernale. In attesa dell’Agnello Treffen di fine gennaio e degli appuntamenti di Carnevale, si archiviano con soddisfazione la Tombolata di Natale (con oltre 80 partecipanti) e la Festa della Befana, che sabato ha visto oltre 70 famiglie giocare con i ragazzi dello “Zenzero”, tra gare di bob, laboratori, letture animate, magie, giocoleria quiz e giochi musicali.



Per le ultime iscrizioni a Scivolandia è possibile contattare il presidente della Pro loco Marco Cayre al 349-6983469.