Lo spettacolo del Monviso al tramonto, in una suggestiva veduta aerea

Il tramonto è, già di per sè, suggestivo ed affascinante. Visto da una altezza di migliaia di metri assume poi un fascino ancora più particolare. E se, osservando con attenzione, si nota sullo sfondo il Monviso, ecco che l'immagine diventa di una bellezza unica.

Quella che vedete è la foto che è stata scattata questa sera da un pilota Ryanair di Piasco mentre era in volo verso Vienna. E anche da lassù si riesce a cogliere il lato artistico della montagna simbolo delle Alpi Cozie.

Una immagine di raro fascino, che sembra quasi un arrivederci. Come quello che stiamo per dare alle feste natalizie, che si stanno concludendo, come questa giornata dell'Epifania baciata dal sole un pò ovunque, nella nostra provincia.