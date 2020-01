A Paesana chiude l’ultimo benzinaio, e il paese rimane senza una stazione di servizio

Paesana, dal 27 dicembre scorso, è rimasta orfana di un distributore di carburante.

Il 2020 si porta infatti appresso la perdita di un importante servizio, sia per un paese di 2713 residenti (dato Istat al 1 gennaio 2019), sia, nell’ottica più ampia, per l’alta Valle Po.

Un tempo erano ben cinque i benzinai dislocati sul territorio del Comune di Paesana: ve n’era uno in via Crissolo, uno alle porte del paese, in via Nazionale, proprio alle spalle della chiesa parrocchiale di Santa Margherita (dove oggi trova posto la fermata del bus), uno in via Roma, a pochi passi dalle scuole elementari e medie, uno in via Torino ed uno in via Roma, angolo via Po.

La prima stazione di servizio a chiudere i battenti - erano gli anni Ottanta - fu quella di via Crissolo, angolo via Agliasco, gestita dalla famiglia paesanese Mariotta. A fine anni Novanta, poi, toccò al distributore di via Nazionale, gestito da Massimo Pasero.

Con gli anni, poi, venne meno anche la stazione di servizio di via Roma: gli ultimi gestori, i fratelli Camia, cessarono l’attività di rifornimento carburanti, spostando invece l’officina annessa nell’area industriale di via Belloni.

Stessa sorte anche per il benzinaio di via Torino: Claudio Depetris, dopo anni di attività sotto il marchio Tamoil, raggiunta l’età pensionabile, spense definitivamente le due pompe di carburante della stazione.

Proprio Depetris, in uno speciale di Targatocn relativo al “caro benzina” della vallata, non aveva nascosto che a pesare era “la differenza fra le varie marche, ma anche la distanza dell’impianto dal punto di distribuzione, grazie alla quale a Paesana paghiamo benzina e gasolio almeno 4 centesimi in più di quello che li pagano a Sanfront.

Questo è il frutto anche delle finte liberalizzazioni: meglio sarebbe se lo Stato stabilisse un prezzo fisso, sul quale lo stesso Stato potrebbe poi giocare abbassando le accise quando il prezzo del greggio al barile sale e viceversa. Le vendite? In calo pauroso, non dico del 50% ma poco ci manca. È il prezzo della crisi. Chi va a lavorare fuori paese, compra la benzina dove questa costa meno: come non capirlo? Ma così si costringe la montagna chiudere”.

Prima cinque, dunque, poi quattro, tre, poi ancora due ed infine soltanto uno.

Con la chiusura dell’esercizio di Depetris, infatti, in paese è rimasta soltanto la stazione di Domenico Giobergia, sotto il marchio Europam. Da tempo l’intenzione del gestore, di chiudere a fine del 2019, era nell’aria.

E così, dal 27 dicembre scorso, la serranda del distributore che si trova di fronte allo storico Bar Natale non ha più riaperto. Prima sono comparsi i cartelli che annunciavano l’esaurimento delle scorte di carburante. Poi quelli con la dicitura “Chiuso”.

Pochi mesi separano Giobergia dalla pensione, ed è quindi del tutto ipotizzabile che l’attuale gestore non volesse più aprire un nuovo anno contabile, decidendo di cessare attività a fine dello scorso anno. Tanto più quando la burocrazia sta diventando sempre più “informatizzata”, creando non poche difficoltà.

A nulla è servito il cartello “Cercasi nuovo gestore” che per settimane ha campeggiato – e ancora ora campeggia – di fronte alla stazione di servizio. Nessuno si è fatto avanti.

La stazione di servizio più vicina, ora, è quella della Q8 di Sanfront: a 6 chilometri da Paesana, 17 da Crissolo e 16 da Oncino e Ostana.

Il Piano regolatore generale comunale contempla a Paesana diverse aree dove potrebbero sorgere eventuali stazioni di servizio. Ma, da qualsiasi ottica la si voglia vedere, è certo che i tempi per la realizzazione di un eventuale nuovo distributore non saranno così brevi.

E la Montagna perde un altro servizio…