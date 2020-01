L’impegno dei Vigili del fuoco di Barge si traduce in 361 interventi nel corso del 2019: il 57% in più rispetto al 2018 (FOTO)

Il 2019 che si è da poco concluso è stato un anno decisamente impegnativo per i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Barge, guidato da Marco Michienzi.

57% DI INTERVENTI IN PIÚ RISPETTO AL 2018: “PESANO” LE DUE ALLUVIONI DI AGOSTO E NOVEMBRE

Alle 24 del 31 dicembre gli interventi svolti hanno raggiunto quota 361, con un media di poco meno di una chiamata al giorno. 131 interventi in più rispetto al 2018, quando le uscite erano state 230. Un incremento pari al 57%.

L’aumento delle attività svolte dai Vigili del fuoco bargesi è riconducibile pressoché ai due eventi alluvionali di agosto e novembre, quando i pompieri erano rimasti impegnati ininterrottamente, giorno e notte, sul territorio, per rispondere alle decine di chiamate.

La statistica consegna anche il dato suddiviso per Comuni. 158 gli interventi svolti su Barge, 113 su Bagnolo, 55 su Paesana, 9 su Envie, 7 su Revello, 6 su Crissolo, 4 su Ostana, 2 su Oncino e Martiniana Po, 1 su Sanfront. Carde, Saluzzo, Rifreddo e Villafranca Piemonte.

1075 ORE DI ATTIVITÀ, MA I POMPIERI SONO OPERATIVI 24 ORE SU 24, TUTTO L’ANNO

1075 le ore di attività dei Vigili del fuoco, suddivise in ore di intervento (pari a 745) e ore di addestramento: quest’ultime a Barge sono state 330. Si tratta delle 5 ore al mese di addestramento previste per ogni Vigile del fuoco volontario.

I pompieri bargesi, però, garantiscono una reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, grazie all’utilizzo di cercapersone. In caso di chiamata, la centrale operativa di corso De Gasperi a Cuneo allerta il personale volontario, che nel giro di pochi minuti raggiunge il distaccamento di Via Fiorita e si rende pronto per la partenza.

21 VIGILI DEL FUOCO COMPONGONO LE FILA DEL DISTACCAMENTO

La pianta organica dei Vigili del fuoco di Barge è composta da 21 pompieri. Di questi, cinque sono capi squadra (figura indispensabile per poter formare la squadra e “uscire” su un intervento): nel 2019 si annovera infatti l’ottenimento della qualifica da parte di Marco Michienzi e Cristian Lorenzati, che hanno brillantemente superato, presso il comando provinciale di Cuneo, l’esame di abilitazione, al termine del percorso formativo lungo ed intenso, che ha riguardato i pompieri della sottocommissione di Cuneo, Asti e Savona.

IL PARCO MEZZI

Invariato il parco mezzi in dotazione al distaccamento bargese: nelle rimesse di via Fiorita vi sono due “Aps” (le auto-pompe-serbatoio): una allestita su un mezzo Mercedes, con serbatorio da 1600 litri d’acqua e una su un Iveco Eurofire, con capacità del serbatoio di 3200 litri d’acqua.

Inoltre vi sono i due mezzi fuoristrada: due Land Rover Defender, di cui uno attrezzato con il modulo per lo spegnimento di incendi boschivi, formato da un serbatoio, una pompa e due lance pressurizzate.

Il modulo è molto utile, in territorio impervio o montano, per lo spegnimento di incendi non boschivi.

Nel 2019, ad esempio, il Defender bargese era stato il primo a giungere di fronte ad una casa in fiamme ad Oncino, dove – a causa della ristretta sede stradale – non riuscivano ad arrivare i camion del Corpo.

UN NUOVO AUTISTA

Per poter guidare su strada i mezzi dei Vigili del fuoco servono patenti speciali, che vengono conseguite dopo corsi di formazione e abilitazione. Il 2019, per il distaccamento di Barge, è stato l’anno nel quale un Vigile del fuoco, Andrea Besso, ha conseguito la patente di terza categoria, propedeutica alla guida dei camion in servizio di emergenza. Besso ha conseguito la patente presso il polo didattico di Varallo Sesia.

AMPLIATE LE ZONE DI COMPETENZA TERRITORIALE: SI AGGIUNGE ANCHE L’ALTA VAL PO

L’impegno dei Vigili del fuoco bargesi sarà sempre maggiore, dal momento che è stato disposto l’ampliamento della zone di competenza territoriale all’interno della quale i pompieri saranno chiamati ad intervenire. Ai comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Paesana ed Envie, sono stati aggiunti Crissolo, Oncino e Ostana. In passato i pompieri bagresi intervenivano comunque già al di fuori della zona di competenza, in supporto ai colleghi permanenti di Saluzzo.

LA CONSEGNA DEL DIPLOMA A CHIAFFREDO VOTTERO

Abbiamo dato notizia ieri (6 gennaio) dei festeggiamenti, ormai tradizionali, in occasione della Befana del Vigile del fuoco. Nel corso del pranzo sociale dei pompieri, è stato consegnato un diploma di riconoscimento al cavalier Chiaffredo “Fredino” Vottero.

A Vottero – che attualmente non è più un Vigile “operativo”, per limiti di età – è stata consegnata anche la targa d’oro, per gli oltre 33 anni di servizio nel distaccamento bargese e “per l’opera altamente meritoria svolta a favore della popolazione tutta”.

Alla befana del Vigile hanno preso parte anche il vicesindaco di Barge, Nadia Beltramo, i sindaci di Bagnolo Piemonte ed Envie – Fabio Bruno Franco e Roberto Mellano – e il parroco del paese, don Mario Peirano, da sempre grande amico dei pompieri.

LA COSTANTE RICERCA DI NUOVE LEVE

Il distaccamento è alla continua ricerca di “nuove leve” per incrementare il proprio organico. Chiunque volesse entrare a far parte dei Vigili del fuoco di Barge può rivolgersi direttamente presso i locali di via Fiorita, tutte le domeniche mattina, oppure richiedere informazioni attraverso la pagina Fb “Distaccamento Vigili del fuoco Barge”.

IL “GRAZIE” A CHI SOSTIENE IL DISTACCAMENTO

I Vigili del fuoco ringraziano, “per l’attenzione che sempre ci viene riservata”, i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, ed Envie, l’Unione del Monviso, l’industria ITT e Ferramenta Dominici, entrambe di Barge.

Un “grazie” esteso inoltre a tutti i cittadini che hanno donato il 5x1000 dell’Irpef all’“Associazione Pompieri della Valle Infernotto”.

La Onlus bargese – presieduta da Marco Cravero – si prefigge lo scopo di fornire, attraverso un'opera di sensibilizzazione verso Autorità, Enti e cittadini, un supporto al locale distaccamento al fine di ottenere risorse da investire in mezzi ed attrezzature garantendo un soccorso migliore, una maggior capillarità, sicurezza ed una diminuzione dei tempi di attivazione dei soccorsi.

L'efficienza dell’operato dei Vigili del fuoco, infatti, è legata in modo sempre più forte alla disponibilità di mezzi ed attrezzature di intervento idonee e all’avanguardia.

Il codice fiscale associativo, da inserire per procedere alla donazione, è 94039990042 e va inserito nella sezione “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” sul modello Cud, 730 e Unico.