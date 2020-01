Mondovì: 72 residenti in meno nell'ultimo biennio

Gli stranieri, a Mondovì, sono 2886, 7 in meno rispetto al 31 dicembre 2018 (1401 uomini e 1485 donne) e costituiscono il 12,89% della popolazione totale. I quattro Stati più rappresentati sono Marocco (921 unità), Romania (676), Albania (257) e Repubblica del Congo (161). A livello di suddivisione geografica, l'Africa è il continente più rappresentato (1447 unità), grazie, come detto, al Marocco e alla Repubblica del Congo, ma anche alla Nigeria (85 unità). Segue l'Europa, con 1165 unità (dietro alle sopra menzionate Romania e Albania, figura la Macedonia, con 40 unità). Sono 151, invece gli asiatici, Malesia, Thailandia e Iran compresi: Cina (85), Pakistan (19), India e Bangladesh (13) le nazioni più presenti. Infine, 116 residenti provengono dalle Americhe (di cui 28 dal Brasile, 15 da Cuba e 12 dal Cile), mentre sono in tutto 5 i cittadini di provenienza sconosciuta (4 uomini e 1 donna) e 2 "in corso di definizione".