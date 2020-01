Mondovì: riaperto l'asilo nido comunale di via Ortigara

Dopo una chiusura protrattasi all'incirca per 18 mesi e legata alle mancanze rilevate in materia di norme antisismiche, l'asilo nido comunale di Mondovì, denominato "Nidomondo" e ubicato in via Ortigara, ha riaperto i suoi battenti nella mattinata di martedì 7 gennaio.

Dal 15 ottobre 2018 e per quattordici mesi i bimbi hanno continuato a frequentare l'asilo, trasferitosi all'interno di alcuni container noleggiati (ora saranno restituiti al fornitore) dall'amministrazione municipale e posizionati nell'area di via Langhe, a due passi dal rivenditore di pneumatici "Peretti".

Ora, la svolta; si sono infatti conclusi entro i tempi preventivati i lavori di messa in sicurezza, avviati lunedì 30 settembre 2019 dalla ditta riminese "Co.Ce.r Costruzioni".

In particolare, si è provveduto alla rimozione dell'amianto dalla precedente pavimentazione, sostituita con una nuova di zecca e alla sostituzione dei serramenti, che erano ormai divenuti vetusti. Non solo: come spiegato dal responsabile del procedimento, l'architetto Giampiero Andreis, e dal direttore dei lavori (ingegner Totino), sono stati installati anche i maniglioni antipanico e le luci di emergenza, oltre alle opere di tinteggiatura propedeutiche alla riapertura.

Evidenti, inoltre, gli interventi metallici, di rinforzo alle travi di copertura.

All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, e la direttrice dell'asilo, Nadia Bormioli.