Moretta, la maggioranza devolverà il proprio gettone presenza 2020 alla Protezione Civile

Sarà devoluto alla Protezione Civile il gettone presenza 2020 dei sette consiglieri di maggioranza di Moretta.

Una cifra che ammonterà in totale a circa 500 euro e che permetterà di acquistare nuove attrezzature come ad esempio un gruppo elettrogeno o un computer con stampante o ancora delle radiotrasmittenti nuove.

“A novembre quando c’è stata l’alluvione abbiamo operato a stretto contatto con la Protezione Civile, arrivando in 48 ore a riempire oltre 500 sacchi di sabbia da dare ai cittadini - spiegano dalla maggioranza - Tuttavia ci siamo anche resi conto che avevano a disposizione davvero pochi strumenti e attrezzature. Così abbiamo pensato di devolvere il nostro gettone di presenza, pari a 9,90 euro circa per seduta a consigliere, per l’acquisto di nuovi materiali. Questo perché è davvero necessità del Comune e di tutta la popolazione di Moretta che la Protezione Civile sia attiva e pronta per far fronte alle emergenze”.