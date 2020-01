Alba, in Pediatria arrivano le calze della Befana: a recapitarle i Vigili del Fuoco (FOTO)

Inaspettata quanto gradita la visita che i bimbi ricoverati presso la Pediatria dell’Ospedale "San Lazzaro" hanno ricevuto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio.



A recapitare loro le calze della Befana coi dolciumi donati dalla Ferrero sono stati infatti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di corso Michele Coppino, che negli scorsi minuti sono arrivati in reparto accompagnati nientemeno che da un ispiratissimo Spider Man, intramontabile super eroe ormai da qualche anno al centro di un’appassionata riscoperta da parte dei più piccoli.



Un’iniziativa – quella giunta alla sua 4ª edizione – decisamente gradita dai bimbi, che festosi hanno accolto gli inattesi ospiti (quest’anno la consegna dei doni è stata fatta dai vigili Giuseppe, Giovanni, Paolo, Silvio, Bruno e Giuseppe) e che di buon grado hanno accolto il loro invito – valido per tutti i bimbi che lo desiderino, compatibilmente con le esigenze di servizio – a visitare la caserma non appena dimessi dalle loro stanze di ospedale.