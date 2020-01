Prato Nevoso e i calciatori: un connubio sempre più stretto

Prato Nevoso si conferma una stazione sciistica a misura di... calciatori: oltre alla presenza di Alessio Cerci, di cui vi abbiamo raccontato nell'articolo pubblicato ieri, sono stati numerosi i protagonisti del pallone italiano che hanno scelto la località del Mondolé Ski per trascorrere le proprie vacanze natalizie.

Fra questi vi è Luca Marrone, centrocampista del Crotone in prestito dall'Hellas Verona e con un lungo trascorso nelle giovanili della Juventus, fino al debutto con la Prima Squadra della Vecchia Signora e alla rete messa a referto contro l'Atalanta nel 3-1 del 13 maggio 2012, giorno dell'addio ai colori bianconeri di Alessandro Del Piero. Il mediano dei pitagorici si è divertito sulla neve in compagnia della moglie, Astrid Prete, e della loro primogenita Diletta.

Sulle vette pratonevesi con la sua famiglia c'era anche Pietro Iemmello, capocannoniere della Serie B con la divisa del Perugia (15 marcature siglate fino a questo momento). L'attaccante, in prestito agli umbri dal Benevento, ha raggiunto il Cuneese con la sua compagna, l'attrice Giulia Elettra Gorietti (ex del terzino del Torino Lorenzo De Silvestri, anche lui a Prato Nevoso a fine dicembre, per una curiosa coincidenza), e la loro figlia Violante.

Immortalato con il leader della Prato Nevoso Ski, Gian Luca Oliva, infine, Edoardo Goldaniga, centrale difensivo in forza al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo.