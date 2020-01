Roburent, la minoranza al sindaco: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire"

Quarto capitolo di una polemica che non conosce tregua. È quella divampata a Roburent fra il sindaco, Giulia Negri, e la minoranza consiliare.

Due, in particolare, le tematiche oggetto di confronto/scontro: le scuole e i mancati introiti nelle casse comunali a causa di tributi non versati dai contribuenti.

Di seguito, riportiamo la duplice replica dei consiglieri d'opposizione Michele Valsecchi e Viviana Costa alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino lo scorso 3 gennaio.

MICHELE VALSECCHI

"Le bugie hanno le gambe corte? Sono perfettamente d'accordo con il sindaco!". Forse non ci siamo spiegati bene e forse il sindaco non ha capito bene quello che abbiamo detto. Forse non era attenta ad ascoltare in Consiglio comunale o, forse, ci sta semplicemente prendendo in giro. Sta di fatto che nessuno di noi ha mai detto che l'asilo non vada tutelato e non c'è bisogno che il Sindaco faccia un monologo sull'importanza dell'asilo, perché la conosciamo benissimo e la condividiamo. Proverò ad essere più chiaro: noi sosteniamo fermamente che togliere i 10mila euro a bilancio per il sostegno delle scuole elementari e medie sia un grande errore, capace di mettere in difficoltà le scuole stesse e, come abbiamo già detto, vada a minare il futuro dell'asilo (né lo salverà un domani se ce ne fosse bisogno). Questo atto, a nostro avviso, va immediatamente sanato perché crea un precedente 'pericoloso' per il futuro dell'asilo stesso e delle scuole, non origina le condizioni per continuare a collaborare serenamente con i Comuni vicini e un domani qualcun altro potrebbe fare la stessa cosa nei confronti dell'asilo, qualora si ritardasse con le firme della futura convenzione e noi è indubbio che all'asilo teniamo molto! Quindi, il sindaco, invece di continuare a scrivere sui giornali, dovrebbe adoperarsi per iniziare a trovare i 10mila euro che ha speso per l'annualità 2018/2019 e fare immediatamente una delibera di Giunta per accantonare, in attesa della firma della convenzione, un contributo alle scuole elementari e medie per coprire l'annualità mancante.

In riferimento alle dichiarazioni che il sindaco, nei miei confronti, ha voluto fornire nella sua ultima risposta, voglio solo rispondere dicendole che io il cuore in pace l'ho sempre avuto e che quando lei avrà fatto la metà di quello che all'attivo posso dichiarare di aver fatto io per il territorio (a proposito: sindaco, quest'anno si farà il progetto neve per i bambini delle scuole?), allora accetterò anche consigli politici. Tuttavia, ad oggi, visto che il sindaco deve ancora dimostrare che alle parole seguono i fatti, si metta lei il cuore in pace, perché, che le piaccia oppure no, se è vero che circa metà paese ha scelto la sua lista, è altrettanto vero che circa metà paese ha scelto la nostra, e questo, al di là dei giri di parole, è un dato chiaro a tutti... Poi c'è un consigliere che non la sostiene più e che ha una rappresentanza. Se durerete 5 anni, noi continueremo a fare ciò che stiamo facendo e controlleremo con attenzione ciò che la maggioranza esegue, contestando, come in questo caso, lo spendere per altri fini i 10mila euro che erano a bilancio per le scuole elementari e medie.

Concludo chiarendo al sindaco che, se Lei e la sua maggioranza faceste davvero quello che avete dichiarato in campagna elettorale, nessuno più di noi sarebbe veramente felice. Più di metà del vostro programma era molto simile al nostro e per noi che ci siamo candidati con spirito di servizio e senza interesse alcuno, ma solo per il bene del paese, sapendo che ci sarebbe stato da lavorare sodo, trovarsi con chi svolge il lavoro al posto nostro mentre siamo comodamente in minoranza con zero responsabilità, le assicuro che sarebbe un sogno! Unico punto dolente? Ad oggi abbiamo sentito tante parole ma non abbiamo visto ancora i fatti. Soprattutto non abbiamo trovato neanche la minima traccia del 'piano strategico di immediata esecuzione' che la lista 'Sviluppo e Territorio', capitanata dall'attuale sindaco, ha dichiarato che avrebbe messo in campo subito dopo la vincita delle elezioni".

VIVIANA COSTA

"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ho già spiegato che la scuola dell'infanzia è sempre stata per me prioritaria e l'ho dimostrato negli anni con i fatti. Se non si è riusciti per vari motivi a sottoscrivere una convenzione, ci sono comunque sempre stati buoni rapporti tra i Comuni interessati e abbiamo sempre fatto il dovuto per garantire la scuola ai nostri bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Per tutelare il servizio dell'asilo è importante fare una convenzione ma non dimentichiamo che siamo sempre stati il Comune che ne ha usufruito di più; l'anno prossimo, ad esempio, Pamparato avrà un solo bambino iscritto.

In riferimento ai mancati incassi, sappia che sarebbe bello rendere pubblico il vergognoso elenco dei debitori e di far si che questi saldino il dovuto al Comune. Purtroppo devo tacere, perché per ora la privacy me lo impone, ma spero vivamente che presto invece si possa sapere chi ha causato questi ritardi nei pagamenti o se avrà il coraggio uscirà allo scoperto da solo/a. Già nell'estate del 2017, con il sindaco Nugnes e il consigliere Galliano, subito dopo la nostra elezione, abbiamo lavorato per avviare l'accertamento senza perdere neanche un anno, di più non si poteva fare. È incredibile che ci siano persone che non abbiano pagato per 7 anni di fila. Caro sindaco, si metta lei il cuore in pace, perché a suo dispetto i roburentesi in questi anni hanno sempre riconosciuto il mio impegno votandomi. Abbiamo altrettanto chiaro che i dieci voti di differenza (ne bastavano 6 dalla nostra parte) vi hanno dato vincenti, indicando chiaramente che la metà del paese era con noi e la richiesta dell'elenco dei votanti mi servirà per capire alcune cose.

Per quanto concerne 'i danni fatti', come li vuole definire lei... Si possono tradurre in: seggiovia del Bric Colmè, allargamento della pista elettrica del Monte Alpet, i giardini di San Giacomo di Roburent a cui ho lavoratomolto, i lavori di riqualificazione di via Sant'Anna, l'ufficio turistico in collaborazione con l'ATL, in borgata Cardini l'acquisto del terreno per un parco giochi o campetto, a Roburent la riqualificazione della torre così chiamata saracena, il campo da calcio e l'area verde, i lavori del piccolo parcheggio di Prà e il progetto per la sistemazione della frana, l'acquisto del pullmino per il trasporto pubblico con l'aiuto della Fondazione CRC e molto altro. Li chiami pure 'danni', ne vado veramente fiera. Inoltre negli anni mi sono già dedicata ad altro (vedi la parrocchia del capoluogo, la Pro Loco e la biblioteca di Roburent, il servizio civile che ha dato lavoro ed esperienza a tanti ragazzi). Quindi, caro sindaco, quando avrà dedicato tutto il tempo che ho dedicato io a Roburent, allora potremo valutare. Nel corso di questi mesi come gruppo di minoranza abbiamo provato più volte a cercare di collaborare con la nuova amministrazione. Purtroppo non siamo abituati a certi toni e a certi modi di fare. Non siamo sicuramente qui a giudicare tutto questo, ma credo che qualcuno dovrebbe deporre l'ascia di guerra. La campagna elettorale è finita già da un po', forse è ora di finirla con attacchi personali. Concludo dicendo già da ora che non risponderò più alle provocazioni, perché credo di aver già spiegato ampiamente e in maniera trasparente quanto sopra e l'operato svolto dalla Giunta precedente negli scorsi anni di mandato. Buon lavoro!".